CorSera - Milan, tre gol in 5' e Lecce battuto. I rossoneri di nuovo primi in classifica dopo 343 giorni

L'inizio di partita non è stato facile e per 38 minuti ha faticato parecchio a trovare spazio contro il Lecce ben chiuso in difesa, ma poi sono bastati tre gol (Morata, Theo Hernandez e Pulisic) in cinque minuti al Milan per battere i pugliesi e portare a casa tre punti che gli permettono di tornare in vetta alla classifica in Serie A dopo 343 giorni dall'ultima volta (20 ottobre 2023).

PRIMO POSTO - Come spiega il Corriere della Sera, è vero che il primato è condiviso con il Torino e con ogni probabilità durerà solo poche ore, ma il successo contro i giallorossi di Gotti ha un sapore speciale per tutto l'ambiente rossonero ed in particolare per Paulo Fonseca che appena una settimana fa era ad un passo dall'esonero e da una molto probabile figuraccia nel derby. Pochi giorni dopo, invece, tutto è cambiato grazie al successo contro l'Inter: panchina confermata e addirittura primo posto in campionato. Nessuno, forse nemmeno i più ottimisti, potevano immaginarselo.

LA SPINTA DEL DERBY - E' innegabile ed evidente, come confermato nel post-partita anche dallo stesso Fonseca, che la vittoria nel derby ha dato una spinta e una fiducia incredibile a tutto il Milan che ora sembra un'altra squadra. In particolare, l'atteggiamento con cui scende in campo la formazione milanista è completamente diverso da quello mostrato nelle prime gare della stagione. Martedì torna la Champions League e dopo la sconfitta all'esordio contro il Liverpool è necessaria una reazione anche in Europa.