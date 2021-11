CorSera - Milan, un'altra prova di maturità superata: Pioli festeggia una vittoria pesantissima

Eravamo rimasti al Milan bruttino e piuttosto "scarico" visto col Torino, in grado comunque di vincere una gara "sporca" giocando con il coltello tra i denti. Ebbene, all’Olimpico abbiamo riammirato la versione deluxe della squadra di Pioli, quella che sa imprimere un gran ritmo alla partita, incartando gli avversari con un gioco fatto di trame fitte e qualitativamente superiori. Insomma, una big del campionato.

In 11 vs 11 non c’è stata partita

Come sottolinea il Corriere della Sera, il Milan è riuscito a vincere là dove il Napoli aveva pareggiato, superando con lode un’altra prova di maturità. Fino a che la sfida è stata lineare, quindi in parità numerica, il Milan l’ha giocata meglio della Roma e Ibrahimovic (gol e rigore procurato) è stato l’uomo che più di ogni altro ha messo in difficoltà i giallorossi. Il campione svedese ha giocato sia da falso che da vero centravanti, costringendo Mourinho a cambiare schieramento.

Milan, che coraggio!

I rossoneri hanno dominato il match fino all’espulsione di Theo Hernandez, spadroneggiando con grande coraggio in casa di un avversario di assoluto valore. Mister Pioli può quindi festeggiare una vittoria pesantissima, che spezza il campionato in vetta: Milan e Napoli, infatti, hanno già 12 punti di vantaggio sulla quarta/quinta (Roma e Atalanta) dopo appena undici giornate. Incredibile! E domenica si preannuncia un grande derby.