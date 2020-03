CorSera - Milan, un ko che fa male: la corsa all'Europa subisce una brusca frenata

Nel silenzio di San Siro, il Milan chiude con una brutta sconfitta una settimana piena di polemiche per il caos societario partito dopo l'allontanamento di Zvonimir Boban da parte dell'ad Ivan Gazidis: contro il Genoa, è infatti arrivata una pesante caduta che potrebbe costare molto nella corsa all'Europa dei rossoneri. A riferirlo è questa mattina il Corriere della Sera che racconta anche il clima surreale in cui si è giocato il match al Meazza.

CONTRACCOLPO - La vittoria del Grione è stata più che meritata, mentre il Diavolo esce dalla gara con le ossa rotte. Nel post-partita, Stefano Pioli non ha voluto trovare alibi alla sua squadra, ma è molto probabile che il terremoto societario abbia condizionato i giocatori milanisti: è inevitabile, infatti, che un contraccolpo ci sia stato, anzi sarebbe strano il contrario. In casa rossonera, c'erano già diversi problemi e ora se n'è aggiunto un altro molto complicato da gestire e che rende ancora più complicata la corsa all'Europa del Milan che ieri ha subito una brusca frenata.

PIOLI DA SOLO - Questa sconfitta non deve essere sottovalutata in quanto era da tempo che non si vedeva un Diavolo così sottotono. Pioli, che nelle scorse ore ha incassato la fiducia di Gazidis, si trova davanti un altro grande problema da gestire e dovrà farlo da solo visto che tutta la parte sportiva del club di via Aldo Rossi è fuori (Boban licenziato, ieri Maldini e Massara non erano nemmeno in tribuna). La situazione è piuttosto complicata e a farne le spese sono soprattutto coloro che amano incondizionatamente il Milan e che soffrono più di tutti, cioè i tifosi milanisti.