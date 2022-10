CorSera - Milan, un ko che pesa: un piccolo Diavolo scivola a -6 dalla vetta

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Dopo 17 trasferte di campionato senza sconfitte, il Milan ha chiuso ieri sera contro il Torino la sua striscia di imbattibilità in Serie A lontano da San Siro, perdendo 2-1 in casa dei granata dopo una prestazione piuttosto deludente. Eppure i rossoneri non avevano iniziato male la sfida, anzi nei primi sei minuti hanno avuto anche due ghiottissime occasioni da gol con Rafael Leao, ma il portoghese era in serata no, tanto da essere sostituito all'intervallo da Stefano Pioli.

SCONFITTA CHE PESA - Come spiega questa mattina il Corriere della Sera, non è un dramma, ma è una sconfitta che pesa anche perchè il Milan è scivolato così a -6 dal Napoli capolista. I due errori ad inizio partita di Leao hanno pesato parecchio, bastava probabilmente fare un gol e la serata del Diavolo avrebbe preso una piega diversa. E invece da lì in poi il Torino ha preso le misure e ha trovato al 35' e al 37' due gol con Djidji e Miranchuk, bravi ad approfittare della difesa rossonera poco attenta.

POCA LUCIDITÀ - Il Milan ha provato a reagire anche grazie al triplo cambio all'intervallo di Pioli che ha tolto Kalulu, Diaz e Leao per inserire Dest, De Ketelaere e CDK. Purtroppo per i rossoneri, però, nemmeno queste sostituzioni hanno cambiato il volto di una squadra troppo imprecisa. Al 22' della ripresa, Messias ha trovato la rete che ha accorciato le distanze (c'era però un netto fallo del brasiliano su Buongiorno), ma è stato solo un piccolo squillo del Diavolo che poi non ha avuto la forza e la lucidità per completare la rimonta. Il Milan deve ora dimenticare in fretta questa sconfitta e concentrarsi subito sul fondamentale impegno di mercoledì in Champions League contro il Salisburgo, un match che i rossoneri non possono assolutamente sbagliare (basta un punto per raggiungere gli ottavi).