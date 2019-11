CorSera - Milan, vietato fallire: vincere per uscire dal tunnel e dare un senso alla stagione

Un altro bivio, un altro esame. Fin qui, il Milan li ha falliti tutti. Ma è arrivato il momento di emergere sul serio, perché la classifica - questa classifica! - comincia seriamente a essere preoccupante. Come riporta il Corriere della Sera, i rossoneri devono battere il vecchio e amatissimo maestro Ancelotti per provare a ripartire, uscire dal tunnel e dare un senso a una stagione che un senso per ora non ce l’ha.

VIETATO FALLIRE - Oggi pomeriggio, a San Siro, saranno in sessantamila, perché Milan-Napoli è sempre Milan-Napoli, anche se non sono più i bei vecchi tempi e le cose non stanno andando secondo le previsioni estive. Quello di stasera è un scontro fra grandi deluse. Tutti spalle al muro: nessuno può permettersi di fallire. Soprattutto il Milan, che a novembre è ancora alla disperata ricerca della svolta. Con Pioli qualche miglioramento s’è visto, ma solo nel gioco (comunque a tratti), non nei risultati (3 sconfitte nelle ultime 4 partite di campionato).

SMUOVERE LA CLASSIFICA - Il sogno Ibrahimovic scalda i cuori dei tifosi, ma gennaio è ancora lontano e in mezzo ci sono tante partite più o meno complicate, tutte importantissime. Almeno un paio di rinforzi di esperienza saranno fondamentali (il solo Ibra potrebbe non bastare), ma occorre iniziare a muovere la classifica subito. A gennaio, infatti, potrebbe essere troppo tardi.