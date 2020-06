CorSera - Milan, vittoria netta e messaggio alle rivali: rossoneri pronti alla volata per l’Europa

Una vittoria di carattere e qualità. Il Milan ha espugnato il “Via del Mare” lanciando un chiaro messaggio alle rivali: la squadra rossonera è viva e lotta insieme a tutte le altre per un posto in Europa League. Quattro gol (non era mai successo in questo campionato) e una discreta personalità: Romagnoli e compagni si sono sbarazzati del Lecce senza troppo affanno, inaugurando alla grande la ripresa della stagione.

GIOCO E CARATTERE - Tanti i segnali incoraggianti: il gioco espresso, l’aver saputo riprendere in mano una partita che, dopo il pareggio, poteva finire malissimo, la buona condizione atletica. Stefano Pioli può ritenersi soddisfatto, anche se la strada è lunga e in salita. Lo sprint verso le coppe, comunque, è iniziato nel migliore dei modi, con un successo netto e meritato che consente ai rossoneri di agganciare il Napoli al sesto posto.

NUOVO ESAME - Come evidenzia il Corriere della Sera, il 4-1 di Lecce dice che il Milan se la vuole giocare fino in fondo. Domenica c’è la Roma, altro esame chiave sul cammino europeo. Si prospettano quaranta giorni di fuoco, con le provinciali - Verona, Parma e Bologna - pronte a dare battaglia. Romagnoli e compagni sono carichi, hanno lavorato bene durante la lunga sosta e ora vogliono provarci. Magari con un Ibra in più.