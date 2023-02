CorSera - Nuovo stadio, come potrebbero cambiare le cose: l'Inter resta a San Siro, Milan da solo da un'altra parte

MilanNews.it

La telenovela del nuovo stadio di Milano potrebbe presto arricchirsi di una nuova clamorosa puntata: al momento non c'è nulla di certo, ma, secondo il Corriere della Sera in edicola oggi, si registra un raffreddamento sia del piano così come concepito fin qui, sia soprattutto dell’idea che Milan e Inter continuino insieme questo percorso.

MILAN DA SOLO? - Il club nerazzurro sta attraversando un momento societario delicato, con Zhang che starebbe cercando un nuovo acquirente. In questa fase, dunque, è difficile che l'Inter possa spingere più di tanto sul tema stadio. Per questo, in via Aldo Rossi, con la spinta del nuovo proprietario Gerry Cardinale, stanno valutando da tempo anche aree alternative come Sesto San Giovanni, San Donato e l'area dell’ippodromo La Maura, dove il Diavolo vorrebbe costruire il nuovo stadio da solo.

NIENTE DEMOLIZIONE - Ai maggiori costi della costruzione dello stadio da soli, vanno scontati i 150 milioni che si risparmierebbero non demolendo il Meazza e non costruendo il sottopasso necessario nel piano originario. Se lo scenario fosse questo, a quel punto l'Inter resterebbe a San Siro, restaurandolo e rinegoziando le condizioni con il Comune di Milano. In questo modo si risolverebbe anche un altro tema molto caldo, vale a dire la demolizione del Meazza. Per ora non ci sono comunque certezze, ma la logica porta a pensare che alla fine le cose potrebbe andare davvero così.