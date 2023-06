CorSera - Pioli al centro del progetto nel nuovo Milan: inciderà di più nelle scelte di mercato

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Con l'addio di Paolo Maldini e Frederic Massara, al Milan inizia una nuova era in cui alcune figure avranno un ruolo ancora più centrale nel club: tra queste c'è anche Stefano Pioli che non solo è stato confermato al suo posto, ma d'ora in poi sarà ancora più al centro del progetto di RedBird. In particolare, come riporta questa mattina il Corriere della Sera, il tecnico rossonero sarà più coinvolto nelle scelte di mercato.

NUOVO RUOLO - Pioli, che dovrà rapportarsi con l’ad Giorgio Furlani e il capo scout Geoffrey Moncada, potrà incidere maggiormente nelle strategie di mercato e sarà coinvolto in maniera più diretta nella scelta degli acquisti e delle cessioni. L'allenatore rossonero, che diventerà una sorta di manager all'inglese (anche se in Inghilterra gli incarichi allenatore e direttore sportivo praticamente coincidono, qui è qualcosa di ancora diverso), sarà quindi una figura ancora più centrale nel nuovo Milan che ha in mente RedBird.

APPREZZATO DA REDBIRD - Nonostante gli addii di Maldini e Massara, che sono stati sempre al suo fianco in questi anni, la posizione di Pioli non è mai stato in bilico perchè è molto apprezzato dalla proprietà americana del Milan: prima di tutto perchè ha dimostrato di essere molto bravo nella valorizzazione dei giovani. E poi a Cardinale piace molto il suo stile (mai sopra le righe, niente polemiche) e il fatto che nei momenti difficili trova sempre una soluzione invece di aggiungere ulteriori problemi.