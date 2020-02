CorSera - Pioli prepara una mezza rivoluzione tattica: pressing, linee strette e un uomo in più in mezzo

Vincere il derby per dare una sterzata alla stagione. L’idea del Milan non fa una piega, ma tra il dire e il fare c’è di mezzo... l’Inter, ovvero una squadra solida e di grande qualità. La presenza di Ibrahimovic è certamente un fattore positivo, ma non può bastare. Serviranno attenzione, tante corsa e qualche accorgimento tattico per provare a sorprendere i cugini, caricati ulteriormente dalla sconfitta di ieri della Juventus.

IL PIANO - Come riporta il Corriere della Sera, Stefano Pioli sta preparando una mezza rivoluzione tattica per cercare di sfruttare i punti deboli dei nerazzurri. Pressing intelligente e linee strette e compatte, evitando così di concedere spazi alle spalle: sarebbe questo il piano del tecnico rossonero. Il Milan dovrebbe giocare con un attaccante in meno (Leao) e un centrocampista in più, con l’obiettivo di avere parità numerica in mezzo al campo.

CALHA DECISIVO - Occhio alla posizione di Calhanoglu, che avrà un doppio delicatissimo incarico: il giocatore turco, giocando tra le linee, dovrà sostenere Ibra quando si attacca e disturbare Brozovic quando il croato imposta l’azione. E poi c’è Theo Hernandez, che avrà licenza di attaccare: il francese sarà l’arma in più, una sorta di attaccante aggiunto.