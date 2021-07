CorSera - Rinnovo Kessie, c'è ok di Elliott: settimana prossima l'incontro per provare a chiudere

Le recenti perdite "a costo zero" hanno lasciato il segno. E così, dopo Donnarumma e Calhanoglu, il Milan non ha intenzione di perdere un’altra colonna della squadra. Per questo i dirigenti di via Aldo Rossi faranno di tutto per convincere Franck Kessie a restare. Come? Offrendogli un ingaggio che soddisfi le sue esigenze da top player.

DISTANZA MINIMA - Come riporta il Corriere della Sera, il fondo Elliott ha dato l’ok all’area tecnica per discutere il prolungamento del contratto del giovane centrocampista, avvicinandosi il più possibile alla cifra richiesta. Kessie, che nelle prossime settimane sarà impegnato alle Olimpiadi con la sua Costa d’Avorio, esige 6 milioni di euro al’anno: di poco inferiore (5.5 milioni) è la proposta di Maldini e Massara.

SUMMIT DECISIVO - Insomma, ci sono tutti i presupposti per arrivare alla fumata bianca. La prossima settimana i vertici rossoneri incontreranno George Atangana, manager di Kessie, con l’obiettivo di chiudere: sarà l’occasione - scrive il CorSera - per verificare se si arriverà alla sospirata firma o se l’agente del giocatore prenderà tempo.