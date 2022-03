CorSera - Sprint scudetto, Milan in campo dopo le altre: più pressione, ma i rossoneri hanno un vantaggio

Un’altra tappa importante in questo lungo e stressante giro che porta allo Scudetto. Milan, Napoli e Inter in campo a distanza di poche ore l’una dall’altra, con i rossoneri di scena a Cagliari in serata: sarà un sabato tutto da vivere, cruciale e determinante, che non esclude nuove sorprese. I margini di errore sono sempre più ridotti: chi si ferma è perduto.

Pressione e vantaggio

Come sottolinea il Corriere della Sera, se davvero il Milan non ha paura di volare, è ora di dimostrarlo. I ragazzi di Pioli scenderanno in campo alle 20:45, conoscendo già i risultati di Napoli e Inter: un pizzico di pressione aggiuntiva, sia che dietro rallentino o accelerino, è inevitabile. Eppure i rossoneri partono con un piccolo vantaggio: ora che il primato è reale e non più virtuale, hanno davvero il destino nelle loro mani.

Serve di più

Guai, però, a gongolarsi su questo aspetto. Le ultime vittorie hanno portato entusiasmo, ma l’1-0 con l’Empoli è stato tutt’altro che agevole. A Cagliari, dunque, contro una squadra in lotta per non retrocedere, il Milan dovrà alzare l’asticella, fare meglio dell’ultima uscita e confermare di essere grande anche con le piccole. Il titolo è veramente alla portata, non ci si può più nascondere: provarci non è solo un diritto, è un dovere.