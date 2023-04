CorSera - Verso Milan-Napoli: cosa cambia in Champions dopo il 4-0 per i rossoneri in Serie A

Da oggi si giocano i quarti di Champions League e tra i match più attesi c'è sicuramente il derby italiano tra Milan e Napoli. Gli azzurri, che stanno dominando in Serie A e hanno già lo scudetto in tasca, partono favoriti, ma non nettamente come due settimane fa: a cambiare le cose è stato certamente il clamoroso 4-0 che i rossoneri hanno rifilato alla squadra partenopea nella sfida di campionato che si è giocata al Maradona lo scorso 2 aprile.

DUBBIO OSIMHEN - A riferirlo è questa mattina il Corriere della Sera che spiega che quella vittoria del Diavolo ha mescolato le carte, dando certezze al Milan e togliendo invece un po' di sicurezza al Napoli. A questo si aggiunge poi anche il dubbio che riguarda la presenza di Victor Osimhen: il nigeriano sta meglio e spinge per essere presente domani sera a San Siro almeno in panchina, ma in casa azzurra non si vogliono correre rischi. Stamattina ci sarà un nuovo provino che sarà decisivo per capire se partirà anche lui per Milano.

COME A NAPOLI - A Milanello ci credono, anche perchè in Champions League il Milan ha dimostrato di avere un'altra anima rispetto al campionato. Stefano Pioli dovrebbe confermare la formazione che ha vinto 4-0 in campionato, con dunque Ismael Bennacer che non dovrebbe giocare ancora una volta in mezzo al campo, ma farà il trequartista, con il compito principale di schermare il regista avversario Lobotka. Due settimane fa lo ha fatto alla grande ed è stata una delle mosse tattiche con cui Pioli ha incartato Spalletti. In casa rossonera, sperano di ripetere la stessa prestazione del Maradona anche domani sera a San Siro, con Diaz e Leao pronti a scatenarsi un'altra volta.