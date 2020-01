CorSera - Via Suso e Piatek, salutano due pilastri del Milan di Gattuso: è la rivoluzione di Boban

Prima Suso, poi Piatek. Ma l’ordine conta poco. Lo spagnolo e il pistolero - pilastri del Milan di Gattuso - salutano la Serie A per provare a rilanciarsi altrove. L’esterno spagnolo ripartirà dalla Liga, il pistolero dalla Germania. Per entrambi la vita a San Siro era ormai diventata durissima. Un vero e proprio inferno, soprattutto per Suso.

NIENTE SOSTITUTI - Si è conclusa, dunque, l’esperienza in rossonero del “pistolero” Piatek, che ha accettato la proposta dell’Hertha Berlino. Al Milan andranno 27 milioni più bonus. Oggi il polacco, che nella notte ha lasciato Milano, sosterrà le visite mediche prima di rimare il contratto che lo legherà alla squadra tedesca per i prossimi anni. Suso, invece, si è trasferito al Siviglia in prestito per diciotto mesi, con gli andalusi che si impegnano a versare 21 milioni di euro nelle casse della società milanista in caso di qualificazione in Champions. Come riporta il Corriere della Sera, i due, su input di Gazidis, non verranno sostituiti, salvo ribaltoni dell’ultima ore.

VIA ANCHE RODRIGUEZ - A proposito di punti fermi del Milan di Gattuso, anche Ricardo Rodríguez dovrebbe fare le valigie. Rifiutata la proposta del Napoli, Boban ha raggiunto con un accordo con il PSV per il prestito con obbligo di riscatto dello svizzero, che partirà per Eindhoven solo dopo l’acquisto, da parte del club rossonero, di un nuovo terzino (in pole c’è Matias Viña).