CorSport - A Udine riparte la leggenda di Ibrahimovic: verso la titolarità più di un anno dopo

Come riferisce questa mattina il Corriere dello Sport, se Zlatan Ibrahimovic dovesse partire dal primo minuto nella partita di questa sera contro l'Udinese - come dicono le indiscrezioni - si tratterebbe della prima gara da titolare per lo svedese da oltre un anno. L'ultima volta correva il 23 gennaio 2022 e i rossoneri giocavano a San Siro contro la Juventus: da quel momento era iniziato il calvario di Zlatan con il suo ginocchio. Un ritorno in campo dal primo minuto che ha come obiettivo primario quello di aiutare la squadra nella rincorsa Champions, che sarà orfana di Olivier Giroud, come oiettivo personale quello di tornare al gol (che manca dal 9 gennaio 2022, in casa del Venezia) che vorrebbe dire rete più anziana della storia del campionato di Serie A, andando a superare un altro ex rossonero come Billy Costacurta.

Nella conferenza stampa di ieri sera, Stefano Pioli ha parlato così su Ibra: "E’ in un buon momento, le vuole giocare tutte e le vuole vincere tutte, lui è fatto così, da questo punto di vista non è mai cambiato. Sta bene ed è pronto per giocare". Non è un caso che nell'allenamento di ieri lo svedese sia stato provato da titolare: un indizio che fugherebbe ogni dubbio sulla sua titolarità. Zlatan estrometterebbe così dalla formazione titolare sia Divock Origi che Ante Rebic che non sono riusciti a sostituire in maniera convincente Giroud nelle passate occasioni e Pioli preferisce tenerseli come armi a gara in corso. Sarà dunque il momento del ritorno di Zlatan Ibrahimovic in campo e alle sue spalle sarà compito di Brahim Diaz e Rafael Leao aiutarlo a giocare nelle condizioni migliori contro una difesa iper fisica come quella dell'Udinese. Zlatan vuole far continuare la sua leggenda.