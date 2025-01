CorSport - Al Milan serve Gimenez, preferibilmente da subito, ma ora c'è un (altro) problema

vedi letture

La partita di Zagabria ha messo in risalto tutte le lacune del Milan, una in particolare: l'assenza in rosa di un attaccante che sappia fare il suo mestiere, ovvero quello di segnare. Alvaro Morata avrà tutta l'esperienza di questo mondo, ma anche in rossonero sta dimostrando di non essere il più cinico degli attaccanti. Lui come d'altronde anche Tammy Abraham, che dopo aver cominciato bene la sua esperienza in rossonero, ha cominciato a seguire una parabola discendente che ad oggi l'ha portato a segnare pochissimo.

Il Milan ha dunque bisogno di una nuova prima punta, una di quelle che ti garantiscono almeno 20 gol a stagione, ed è per questo che stando a Il Corriere dello Sport per il Diavolo adesso è troppo importante prendere Santiago Gimenez, preferibilmente entro la fine di questa settimana.

ALL'OPERA - La disfatta di Zagabria ha fatto comprendere ancora di più che il Milan ha bisogno di un attaccante. Per questo motivo Ibrahimovic e Furlani si sono messi all'opera per cercare di portare in rossonero Santiago Gimenez. sicuri del fatto che la volontà del ragazzo è vestire la maglia del Diavolo, dalle parti di via Aldo Rossi si sarebbero affidati all'agente Rafaela Pimenta per cercare di trovare un accordo con il Feyenoord, le cui resistenze sono forti: o arriva un'offerta da 40 milioni di euro o niente.

Le prime offerte sono stati colpi a salve, ma quelli in canna non sono ancora finiti, visto che il Milan in queste ore tenterà l'ultimo assalto per Gimenez, sperando di poterlo mettere a disposizione di Conceiçao già per il derby.

GIALLO INFORTUNIO - La serata di Champions del Milan non poteva andare peggio. Oltre a perdere contro la DInamo Zagabria, il Diavolo ha seriamente rischiato anche di "perdere" lo stesso Gimenez, infortunatosi nel corso della partita tra Lille e Feyenoord. Dopo aver segnato, il messicano ha alzato bandiera bianca lasciando il campo per un fastidio muscolare in via precauzionale. Questo problema andrà dunque accertato nelle prossime ore, con la dirigenza rossonera che attende impaziente per capire quali dovranno essere le sue prossime mosse.