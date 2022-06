CorSport - Asensio-Milan, la trattativa è possibile ma complicata

MilanNews.it

Tra i tanti nomi che sono stati accostati al Milan negli ultimi mesi per rinforzare il reparto offensivo, quello di Marco Asensio è sicuramente uno dei più prestigiosi. Il club Campione d'Italia dopo essere ritornato a primeggiare entro i confini nazionali, vuole crescere anche in Champions League e per questo è alla ricerca di giocatori che diano del tu alla massima competizione europea. Asensio, che ha vinto la coppa dalle grandi orecchie per tre volte, è uno di questi.

Perchè si

Come riporta questa mattina il Corriere dello Sport, Asensio ha un contratto che scade nel 2023 e ha alcune opzioni davanti a sè. Il rinnovo che, però, oggi appare difficile. Giocare fino all'esaurimento del suo accordo e andare via a zero l'anno prossimo, un procedimento sempre più frequente. Oppure trattare con un'altra squadra fin da ora. Qui si inserisce il Milan che potrebbe sfruttare il sì che ha già ricevuto da Carletto Ancelotti per la trattativa: tra l'ex allenatore rossonero, oggi al Real, e Maldini ci sarebbe stata una telefonata in cui il tecnico avrebbe aperto le porte a una possibile cessione del suo calciatore. In più il Milan, soprattutto negli ultimi tempi con gli affari Leao e Renato Sanches, è in contatto costante con Jorge Mendes che è anche il procuratore di Asensio. Evidentemente un calciatore come Asensio per esperienza e qualità tecniche potrebbe essere un enorme upgrade per la fascia destra rossonera che punta ad avvicinarsi nel rendimento a quella sinistra.

Perchè no

Come in tutte le trattative, però, ci sono degli impicci che vanno in qualche modo superati. In questo caso gli impedimenti che si frappongono tra il MIlan e Asensio sono abbastanza rilevanti e rendono la trattativa molto complicata. Da una parte c'è la richiesta di ingaggio del giocatore che tocca i 7 milioni di euro. Per il Milan è troppo e vorrebbe abbassare le pretese dello spagnolo. In più c'è tantissima concorrenza dalla Premier League con Manchester United e Arsenal su tutti che sono in agguato per portarsi a casa il classe '96 spagnolo. I due club britannici hanno una potenza economica non indifferente e accontenterebbero senza problema il calciatore ma non giocano la Champions: questo è il cavallo di battaglia che potrebbe utilizzare Maldini. Insomma Asensio piace alla dirigenza del Milan ma la trattativa non sarà semplice, starà tutto nella bravura dei dirigenti rossoneri e nella capacità di saper cogliere le opportunità.