CorSport - C'è l'ok di Fonseca per Diogo Leite: contatti con l'agente. Ecco quanto costa

Sia nel finale di stagione, attraverso le dichiarazioni di Giorgio Furlani, che lo scorso giovedì nella conferenza stampa di Zlatan Ibrahimovic, il club rossonero ha ribadito la volontà di procedere con acquisti mirati nell'arco della finestra estiva di mercato che si aprirà ufficialmente il 1° luglio. Tra questi spiccano l'attaccante e il centrocampista, anche in difesa, però, va aggiustato qualcosina specialmente dopo l'addio di Kjaer che lascia un vuoto numerico e di personalità.

Diogo Leite

Tra i diversi nomi che vengono fatti in queste settimane, sono in rialzo le quotazioni per Diogo Leite, centrale difensivo classe 1999 cresciuto nelle giovanili del Porto ma affermatosi nelle ultime due stagioni all'Union Berlino in Bundesliga. Secondo quanto scrive questa mattina il Corriere dello Sport, il nuovo tecnico rossonero Paulo Fonseca ha dato l'ok per il trasferimento e ora il club dovrà trattare con giocatore e società tedesca per valutare la fattibilità dell'intera operazione. Leite ha vissuto due anni diametralmente opposti - a livello di squadra - nella capitale tedesca: nella sua prima stagione l'Union è stata grande rivelazione del campionato, qualificandosi per la Champions League. Nell'ultima stagione, invece, la campagna europea è naufragata quasi subito e i capitolini si sono salvati all'ultima giornata. ll suo rendimento è stato comunque buono. Le sue qualità migliori sono la fisicità e il gioco aereo, grazie ai 190 centimetri di statura. Alcuni dati lo testimoniano: nell'anno appena trascorso ha una media di 4,32 duelli aerei vinti a partita. Inoltre, riporta il CorSport, nei gironi di Champions è stato il secondo difensore per interventi difensivi e il terzo per palloni recuperati.

L'operazione

Come detto, strappato il via libera anche di Paulo Fonseca, ora sta alla dirigenza provare l'assalto al centrale difensivo portoghese. Secondo le indiscrezioni riportate, il Milan avrebbe avviato i contatti con l'entourage del calciatore già da qualche tempo. Al momento il club non sembra però intenzionato ad affondare il colpo, dal momento che la priorità dei rossoneri ha un nome e un cognome: Joshua Zirkzee. Tornando a Leite, secondo quanto riferito dal CorSport, i rossoneri potrebbero acquistarlo mettendo sul piatto 15 milioni: tutto sommato, con le cifre che girano oggi, una somma onesta. La concorrenza al momento non è fittissima e solo il Bayer Leverkusen ha preso informazioni. Il Milan dovrà rimpolpare anche il reparto di centrocampo: in tal senso il candidato numero uno è Mats Wieffer del Feyenoord. Per strapparlo agli olandesi, servono almeno 25 milioni di euro. L'altro candidato è Youssouf Fofana del Monaco, il cui costo è lo stesso e ha anche il vantaggio della scadenza di contratto nel 2025.