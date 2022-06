CorSport - Casting per la trequarti: Lang il più facile, De Ketelaere il pallino. Zaniolo l'occasione

MilanNews.it

Non c'è dubbio che la linea di trequarti rossonera, fondamentale all'interno dello schieramento tattico di mister Pioli, potrà subire grosse viariazioni nel corso della prossima sessione estiva di calciomercato. Leao, a sinistra, pare essere l'unico insostituibile. A destra sia Saelemaekers che Messias sono andati a fasi alterne. Mentre dietro le punte Diaz non è riuscito a reggere, per ora, la pressione.

Diretto Bruxelles-Milano

Come riferisce questa mattina il Corriere dello Sport, due dei nomi più chiacchierati arrivano dal Belgio e più precisamente dalle fila del Bruges campione nazionale. Si tratta dell'esterno olandese Noa Lang e del gioiello belga classe 2001 Charles De Ketelaere. La pista che porta a Lang, a oggi, pare quella più praticabile, in primis perché il calciatore vuole partire e non lo ha nascosto non senza personalità: "Sono pronto a partire. Ho scaldato e dato colore al calcio belga. Quando me ne sarò andato, sentirete la mia mancanza". Per il nazionale orange si può chiudere tra i 20 e i 22 milioni di euro. Molto più ardua la via che porta a De Ketelaere che sarebbe anche un pupillo della dirigenza rossonera. Il Bruges, data la partenza di Lang, non vorrebbe privarsi anche dell'altro talento offensivo e ha alzato chiaramente un muro: Charles per meno di 40 milioni di euro non parte. E non sono accettate contropartite. Il club rossonero non vorrebbe rimandare il discorso all'anno prossimo quando la concorrenza rischierebbe di essere più folta.

Da Zaniolo a Berardi

Se i primi sono due nomi dal Belgio, gli altri profili sul taccuino della dirigenza rossonera arrivano direttamente dall'Italia. Il primo è Domenico Berardi che ormai da molti mesi viene accostato al Milan. L'esterno neroverde sarebbe l'ideale per lo scacchiere di Pioli essendo un laterale destro ma che usa il mancino e si accentra spesso e volentieri. Il vantaggio sarebbe l'esperienza in Serie A e i numeri messi in fila nelle ultime stagioni. Il suo cartellino non vale molto meno rispetto a quello di De Ketelaere. L'occasione invece può essere Nicolò Zaniolo che ancora non ha rinnovato con la Roma (contratto che scade nel 2024) e sarebbe pronto a partire. Il calciatore è molto apprezzato nelle alte stanze di via Aldo Rossi ma la trattativa al momento appare complicata. Qualora ci fosse la possibilità, l'azzurro sarebbe un'occasione da non lasciarsi sfuggire.