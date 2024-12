CorSport - Chukwueze, uomo di coppa: può mettere in difficoltà Fonseca

Ieri sera nell'ottavo di finale di Coppa Italia contro il Sassuolo, vinto dal Milan con un netto 6-1, si è vista forse la miglior prova individuale di Samuel Chukwueze in maglia rossonera. Non solo la doppietta, frutto di ottimi movimenti in profondità, ma anche un costante pericolo sulla fascia destra con i neroverdi di Fabio Grosso che non l'hanno mai preso. E ora il nigeriano si candida a una stagione da protagonista.

Uomo di coppa

Questa mattina sul Corriere dello Sport indica Samu Chukwueze come l'uomo di coppa rossonero. Ed effettivamente, prima la doppietta della serata di ieri, nella scorsa stagione già il nigeriano era stato decisivo in Champions League con le reti contro il Dortmund e il Newcastle. E riavvolgendo ulteriormente il nastro anche con la maglia del Villarreal, Chukwu fu trascinatore sia in Copa del Rey che in Europa e Conference League. In Champions eliminò il Bayern Monaco con una rete nei minuti finali, agli ottavi. Forse è un caso ma ormai sta diventando una sentenza e in questo senso, visti i tanti impegni in cui il Milan si deve barcamenare, potrebbe essere davvero un'arma importante.

Samu chiede spazio

Quest'anno Chukwueze vuole prendersi il suo spazio. L'esterno offensivo l'anno scorso è stato fermato dall'ambientamento, diversi problemi fisici e poi anche dalla Coppa d'Africa capitata tra capo e collo in mezzo alla stagione. Solo da marzo in avanti il numero 21 è riuscito a imporsi mettendo in fila ottime prestazioni una dietro l'altra che hanno dimostrato che del valore, nei piedi e nella testa del calciatore, c'è. La speranza quest'anno è che possa fin da subito essere decisivo e un'arma in più per Fonseca che dopo l'Empoli lo ha lodato per il suo atteggiamento difensivo. La concorrenza è tanta ma il tecnico portoghese ha già dimostrato di saper mettere insieme il nigeriano con Pulisic e Leao. L'inizio è stato incoraggiante e questa doppietta potrebbe essere un ulteriore turbo.