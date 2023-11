CorSport - Doppia punta: Gimenez più di un'idea, Adams il più fattibile a gennaio

vedi letture

Il Milan sarà costretto a intervenire nel mercato di gennaio. Non c'è solo il reparto difensivo da rinforzare, dopo gli infortuni a lungo termine di Kalulu e Pellegrino, ma anche nella posizione di centravanti si cerca qualcosa. Giroud ha bisogno di respirare per mantenere la sua continuità di rendimento: Jovic non sembra essere la soluzione a questo problema. Per questo la dirigenza rossonera studia le mosse, tra gennaio e l'estate prossima.

Passione Centro America

I due profili che piaccono maggiormente al Milan, secondo quanto riferisce oggi il Corriere dello Sport, arrivano entrambi dal Centro America. Uno è il canadese Jonathan David, classe 2000 del Lille di cui già si è parlato tanto nei giorni scorsi e che potrebbe arrivare anche in prezzo di saldo, visto il contratto che gli scade a fine 2025. L'altro è il messicano Santiago Gimenez, 2001 del Feyenoord che sta facendo benissimo in questa stagione tra campionato e Champions League (15 gol in 16 partite totali). Entrambi però sembrano soluzioni più adatte a un investimento estivo. David costerebbe comunque attorno ai 30 milioni e anche Gimenez varrebbe un esborso importante, specialmente se dovesse continuare con questo rendimento. In particolare il messicano ha il contratto in scadenza nel 2027, dunque nel suo caso non ci saranno sconti, e in più è seguito da diversi club in Italia e in giro per l'Europa. La sensazione è che un tentativo si potrà fare, ma più per la sessione estiva.

Opzione invernale

La reale opzione invernale, a oggi, arriva dal continente africano. Si tratta di Akor Adams, centravanti classe 2000 del Montpellier in Ligue 1. La punta nigeriana, arrivata quest'estate in Francia dopo un paio di ottime stagioni nel campionato norvegese, sta sorprendendo tutti per il suo rendimento: 7 gol in 11 partite. Il Montpellier ha pagato 4.5 milioni per strapparlo al Lillestroem ma è chiaro che il suo valore si è già alzato e potrebbe elevarsi ancora di più. Se il Milan vuole fare un affondo per gennaio, chiaramente serviranno almeno 15 milioni di euro. Ma il nodo più grande rimane quello della disponibilità del club francese che, avendo come obiettivo primario quello della salvezza, non può lasciarsi sfuggire un attaccante che si sta dimostrando così prolifico a metà stagione. Dunque, in un'eventuale trattativa, ci sarà bisogno di una grande opera di convincimento.