CorSport - Fiducia totale a Pioli: altri due anni alla guida del Milan. I dettagli

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel pomeriggio di ieri Stefano Pioli ha rinnovato il suo contratto con il Milan per due stagioni. La tempistica del prolungamento, arrivato all'indomani di una brutta sconfitta con il Torino e prima della partita crocevia della stagione contro il Salisburgo, può essere sembrata sballata ma la verità è che il club ha dimostrato quanta fiducia riponga nel mister del diciannovesimo Scudetto e quanto desiderio abbia di continuità.

2025 e adeguamento

Il Corriere dello Sport di questa mattina riporta i dettagli del rinnovo di Stefano Pioli, l cui precedente contratto sarebbe scaduto la prossima estate. Il club ha voluto blindare Pioli per altri due anni, fino al 2025. Nella firma messa sul contratto nella giornata di ieri a Casa Milan, poi, si è certificato anche un adeguamento sullo stipendio dell'allenatore che dopo la conquista dello Scudetto meritava un riconoscimento di questo genere. Pioli guadagnerà dunque 4 milioni all'anno più bonus legati ai soliti e vari obiettivi da raggiungere. L'obiettivo del Milan e dello stesso allenatore è quello della continuità e di continuare a vincere, ben sapendo che ci si trova in una coppia affiatata che è sempre più legata nel tempo come ha dichiarato lo stesso tecnico rossonero nella diretta Twitch che è seguita alal firma sul contratto: "È qualcosa che mi è entrato dentro. Grande emozione e grande responsabilità, ma sempre accompagnati da una grande energia. Sono felice di allenare il Milan e di stare con i nostri tifosi. Questo mi fa dare sempre il massimo per raggiungere i migliori risultati possibili".

Percorso ancora lungo

Uno degli aspetti che Stefano Pioli ha sempre sottolineato da quando è diventato allenatore del Milan, è stato quello di delineare per la propria squadra e per i propri giocatori, di concerto con la società, un percorso da seguire fatto di step da raggiungere uno dopo l'altro per riportare il Milan in alto. Il Milan è tornato in Europa il primo anno di Pioli; nella seconda stagione è arrivata la qualificazione in Champions; l'anno dopo lo Scudetto. Nonostante la vittoria del titolo italiano, Pioli non vuole sentire parlare di squadra arrivata ma è consapevole che il percorso di crescita è ancora lungo affinchè i rossoneri riescano a tornare competitivi anche a livello internazionale. Il rinnovo come spiega il mister è stato anche una bella carica in vista del Salisburgo: "La chiamata è stata una bellissima notizia e questo mi dà maggior carica. Sono orgoglioso di quello che stiamo facendo insieme. Il nostro percorso ha ancora obiettivi da raggiungere".