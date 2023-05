CorSport - Finalmente Leao! Tentativo di rimonta e poi il rinnovo

E' ormai da più di un anno che in casa Milan tiene banco la questione del rinnovo di Rafael Leao. A poche giornate dal termine di questa stagione sembra che la telenovela sia finalmente arrivata agli sgoccioli. Il talento portoghese e il club avrebbero sistemato tutti gli ultimi dettagli e la firma sarebbe ormai prossima: potrebbe arrivare settimana prossima.

Rimonta e rinnovo

Come scrive questa mattina il Corriere dello Sport (LEGGI QUI L'ANTICIPAZIONE DI MILANNEWS.IT) dopo l'accordo che sembra essere stato raggiunto, si arriverà alla firma che potrebbe arrivare appena dopo il ritorno con l'Inter in Champions. Rafa ha saltato la gara di andata delle semifinali contro l'Inter per l'elongazione rimediata nella partita di campionato contro la Lazio e il Milan spera di poterlo riavere per la sfida di ritorno di martedì in cui i rossoneri sono chiamati a una vera e propria impresa: ribaltare il 2-0 nerazzurro. Lo scenario da sogno sarebbe il ritorno in campo di Leao con tanto di rimonta e firma il giorno dopo. Se sul primo obiettivo solo in parte il portoghese avrà voce in capitolo e il tutto dipenderà da molti fattori, sul secondo nulla - a questo punto - dovrebbe fermare nè Rafa nè il suo entourage.

Sblocco

L'accordo sulle cifre, essenzialmente, si era trovato già da diverso tempo: Leao percepirà 6.5 milioni di euro, bonus inclusi, fino al 2028. La novità è che anche la clausola rescissoria verrà mantenuta e alzata rispetto a quella attualmente in essere nel contratto di Rafa: 170 milioni di euro. Il vero nodo che andava sciolto in questa lunga trattativa era quello legato al contenzioso tra Lille e Sporting a cui finalmente si è trovata una soluzione: il club francese verserà venti milioni nelle tasche dei portoghesi chiudendo la questione una volta per tutta. I francesi, inoltre, hanno ottenuto dal Milan la possibilità di riservarsi il 15% sulla futura rivendita del proprio ex calciatore. Questi dunque i numeri che finalmente hanno dato una svolta decisiva alla trattativa di Leao che, intanto, ieri si è allenato ancora a parte sul campo e sta puntando solo a una cosa: il derby di martedì.