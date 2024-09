CorSport - Fonseca messo all'angolo. Per il tecnico portoghese sarà decisivo il derby

La partita di ieri contro il Liverpool ha ridimensionato il Milan ed il timido entusiasmo che si era creato attorno alla squadra dopo l'importante vittoria di sabato sera contro il Venezia. Più nello specifico la formazione di Paulo Fonseca è durata 15 minuti, il tempo del gol di Pulisic, per poi cadere nel solito errore di lasciare vuoti incolmabili fra i reparti che hanno permesso all'avversario, in questo caso i Reds, di dominare in lungo e largo e colpire al momento giusto.

Sui gol incassati, scrive Il Corriere dello Sport, le colpe dei difensori rossoneri sono state ancora una volta evidenti, anche perché non si possono prendere due gol identici su calcio piazzato, ma soprattutto non si possono nemmeno concedere voragini agli avversari, soprattutto davanti ad una squadra, come quella di Slot, che fa della velocità nelle giocate e di gamba la sua peculiarità.

La verità, continua il quotidiano, "è che la vittoria facile sul Venezia non poteva fare testo". Il Milan di ieri ha dimostrato di continuare a non avere equilibrio, e due sono le cose: o Fonseca non se n’è ancora reso conto, ed in quel caso sarebbe assai preoccupante, oppure non ha ancora saputo trovare una soluzione ai tanti, troppi problemi.

Intanto il tempo passa, e con esso la pazienza del pubblico nei confronti di una squadra che non trasmette passione. E domenica c'è il derby contro l'Inter, partita che molto probabilmente sarà decisiva per il futuro di Paulo Fonseca sulla panchina del Milan.