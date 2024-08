CorSport - Il Diavolo punta a cedere: Bennacer e Saelemaekers gli indiziati. Adli alla Fiorentina

Il Milan potrebbe regalare a Paulo Fonseca un ultimo rinforzo in questo calciomercato, o almeno questo è quanto si ipotizza dalle parti di via Aldo Rossi, anche perché la metafora della creazione di Zlatan Ibrahimovic è ferma al sesto di sette giorni. Per far sì che una cosa del genere accada, però, sempre per una questione di liste il Diavolo si ritrova prima costretto a sfoltire la rosa dell'allenatore portoghese, motivo per il quale serve una cessione per sbloccare il tutto.

Dopo Kalulu e Pobega, chi potrebbe lasciare il Milan in questo calciomercato? Degli indizi sono arrivati direttamente dall'ultima, disastrosa, trasferta di Serie A a Parma, dove Alexis Saelemaekers e Ismael Bennacer sono rimasti in panchina per tutto l'arco della partita. I due sembrerebbero essere i principali indiziati ad andare via scrive Il Corriere dello Sport, nonostante settimana scorsa contro il Torino siano partiti titolari, a dimostrazione che comunque un ruolo all'interno del progetto tecnico rossonero lo avrebbero.

Per quanto riguarda Isma, l'algerino continua a piacere in Arabia Saudita, ma al momento dalle parti di via Aldo Rossi non sarebbe arrivata nessuna proposta ufficiale, con il Milan che dal canto suo non ha intenzione di fare troppi sconti sulla clausola da 50 milioni di euro. Per quanto riguarda Saelemaekers, invece, con un'offerta da almeno 20 milioni di euro potrebbe lasciare il Diavolo, ma Fonseca continua a ritenerlo non indispensabile ma comunque importante per il suo gioco.

CAPITOLO ADLI - In attesa di capire che fine faranno Saelemaekers e Bennacer, il Milan si appresta a salutare nei prossimi giorni Yacine Adli. Il centrocampista franco-algerino è infatti richiesto dalla Fiorentina, con la quale nella giornata di ieri è stata avviata una sorta di trattativa lampo. Il Diavolo chiede dai 13 ai 15 milioni di euro, la Viola vorrebbe rimanere sotto questa quota di qualche milione scrive Il Corriere dello Sport, però ieri i contatti sono stati più fitti e anche più proficui, perché le due parti si sono subito collegate sulla stessa lunghezza d’onda pur nell’ovvio e naturale gioco delle parti per ottenere ognuna delle due il massimo possibile dalla trattativa.