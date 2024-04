CorSport - Il futuro di Pioli si decide in cinque giorni. L'ombra di Lopetegui

Domani il Milan scenderà in campo all'Olimpico contro la Roma: in palio c'è la semifinale di Europa League. Per raggiungerla i rossoneri dovranno ribaltare lo 0-1 giallorosso di sei giorni fa a San Siro. Poi, cinque giorni più tardi, lunedì 22 aprile, il Diavolo sarà atteso dal derby contro l'Inter che smania dalla voglia di diventare campione di Italia contro i cugini. Ed è proprio in questi cinque giorni che si deciderà il futuro di Stefano Pioli.

Le cinque giornate di Pioli

Il Corriere dello Sport questa mattina sottolinea il periodo di cinque giorni che metterà sotto stress il Milan e in particolare il suo allenatore, consapevole di giocarsi carte importanti per la sua permanenza sulla panchina rossonera anche nella prossima stagione. Dopo cinque anni ci può anche stare, soprattutto nel calcio di oggi, un cambiamento ma l'allenatore avrebbe ancora un altro anno di contratto. Eppure la stagione è stata un continuo saliscendi che ha fatto toccare al Milan note positive ma anche alcune molto negative. Chiaramente una doppia sconfitta tra giovedì e lunedì, potrebbe compromettere irrimediabilmente la posizione di Pioli. Se invece il tecnico riuscisse almeno a centrare semifinale e addirittura la finale di Europa League, le sue quotazioni potrebbero anche risalire, come hanno fatto per tutto il mese di marzo. La sensazione, però, è che il futuro del mister di Parma sia effettivamente legato ai risultati: considerata la qualificazione in Champions in ghiaccio, tutto passa dal cammino europeo.

L'ombra di Julen

Intanto il Corriere dello Sport dà seguito ad alcune indiscrezioni su possibili sostituti di Stefano Pioli. A oggi uno dei più accreditati sarebbe il tecnico basco Julen Lopetegui, già allenatore di squadre come il Real Madrid, il Siviglia, il Wolverhampton e la nazionale spagnola. Secondo quanto viene riportato il dirigente rossonero Geoffrey Moncada avrebbe già incontrato due volte l'allenatore spagnolo. Per lui, se le cose non dovessero andare bene con Pioli, sarebbe già pronto un contratto biennale. Al momento Lopetegui è in pausa ma secondo quanto viene riportato sarebbe molto inorgoglito dalle voci e dall'interessamento che ci sarebbe stato da parte di via Aldo Rossi. Dunque è anche il club che si trova davanti a un bivio importante: se le cose cambiano tra Roma ed evnentuali semifinali, Pioli potrebbe avere una nuova chance, altrimenti la pista che porta a Lopetegui (o a un altro profilo importante) potrebbe diventare sempre più concreta.