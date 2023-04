CorSport - Il Milan lavora su Leao e Diaz. E spuntano due affari da Premier...

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Il prossimo mese, a partire dall'ultima partita di aprile che il Milan giocherà sabato in casa della Roma e rappresenta uno spareggio verso la Champions League del prossimo anno, sarà cruciale per i rossoneri che si giocheranno la loro reputazione e futuro europeo in ogni salsa. La dirigenza, però, pensa già al futuro: da tempo vanno avanti le trattative con Leao e si proverà a trattenere Diaz. Intanto sono spuntati anche due nomi dalla Premier League...

Coppia che vince non si cambia

Comer riferisce questa mattina il Corriere dello Sport, il Milan ha un obiettivo molto chiaro in testa per la prossima stagione: trattenere sia Leao che Diaz. Ovviamente la presenza o meno dei rossoneri nella prossima Champions League può rappresentare una grossa differenza anche in questo senso. Le trattative per il rinnovo del portoghese dominano come sempre la scena: lo Sporting continua a chiedere 45 milioni di risarcimento mentre la Fifa ha riconosciuto una somma di "soli" 16.5 milioni di euro. La vicenda tornerà al Tas con Leao intanto che viene penalizzato: il suo stipendio è pignorato del 20%. Sul fronte Brahim Diaz, invece, molto dipenderà dalla volontà del Real Madrid: i blancos potrebbero decidere di richiamare lo spagnolo alla base per farlo entrare nelle rotazioni, dopo tre stagioni di maturazione in rossonero, oppure potrebbero metterlo in vendita a partire da un prezzo base di 25 milioni di euro. Nei prossimi giorni potrebbe esserci un incontro tra le due dirigenze.

Colpi da Premier

Nelle ultime ore, intanto, si stanno facendo largo due profili d'esperienza che arriverebbero direttamente dalla Premier League. Il primo risponde al nome di Kyle Walker, terzino a tutta fascia del Manchester City, di cui è uno dei leader indiscussi all'interno dello spogliatoio, e che sarebbe stato proposto ai rossoneri: ha 32 anni, gioca meno rispetto al passato e il suo contratto scade nel 2024. Potrebbe essere un profilo di comprovata esperienza anche se non risponde a tutti i canoni che il Milan sta cercando di seguire sul mercato nelle ultime stagioni. Il secondo nome è quello di Naby Keita, centrocampista del Liverpool che quest'anno ha pochissime presenze nelle gambe con i Reds e sembra ormai fuori dai piani di Jurgen Klopp. Il calciatore guineano, 28 anni, si libererà a zero a fine stagione e potrebbe essere stimolato dalla sfida rossonera per rilanciarsi. Per ora, però, si tratta solo di ipotesi.