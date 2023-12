CorSport - Il Milan prepara la riparazione: Gabbia in arrivo ma non basta. Guirassy in calo

Il 2 gennaio 2024 comincerà ufficialmente il mercato di riparazione. Protagonista nel prossimo mese dovrà essere, necessariamente, il Milan che deve rimpolpare un reparto difensivo abbattuto e decimato dagli infortuni. La dirigenza rossonera già da diverse settimane sta preparando il terreno per la sessione invernale, anche perchè, guardando alla difesa, non c'è proprio tempo da perdere.

Gabbia + uno

Il mercato del Milan, come riporta oggi il Corriere dello Sport e come è noto ormai da giorni, ripartirà con Matteo Gabbia. Il difensore italiano rientrerà in anticipo dal prestito al Villarreal dove ha trascorso tutta la prima parte di stagione, giocando soprattutto in Europa League dove ha incontrato, tra l'altro, anche il Rennes avversario del Milan ai playoff del prossimo febbraio. Nelle prossime ore Gabbia sarà a Milano. Non può bastare solo il classe '99 ma servono anche altri rinforzi in difesa. Il casting è in corso: il preferito è Clement Lenglet dell'Aton Villa in prestito dal Barcellona ma la questione ingaggio e interruzione prestito al momento è difficile da superare. Altri due nomi in lizza sono Thilo Kehrer del West Ham e Lilian Brassier del Brest. Per Lloyd Kelly, invece, su punterà a un accordo a parametro zero per l'estate.

Attacco

Anche in attacco potrebbero esserci movimenti. Sia Giroud che Jovic hanno bisogno di ulteriori alternative. Il primo nome della lista rimane inevitabilmente Serhou Guirassy: il guineano sta vivendo una grande stagione allo Stoccarda e ha un clausola appetibilissima da 17 milioni. Le richieste di ingaggio sono elevate e la mancata proroga del Decreto Crescita ha ulteriormente complicato le cose: inoltre l'africano non vorrebbe lasciare a metà il lavoro iniziato in Bundesliga. Da monitorare anche la situazione Matija Popovic del Partizan: oggi per il 18enne è l'ultimo giorno di contratto. Il Milan rimane guardingo, anche perché pure il Manchester City rimane in pressing ma le prossime ore saranno decisive.