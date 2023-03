CorSport - Il Milan vuole tenere Brahim ma anche il Real: la trattativa si fa da capo. E l'Arsenal osserva

Secondo quanto riferisce questa mattina il Corriere dello Sport, dopo un prestito biennale, preceduto tra l'altro da una prima stagione sempre in prestito a Milanello, Brahim Diaz sente l'esigenza di avere un futuro certo di fronte a sé. Per questo motivo nei prossimi giorni Milan e Real dovranno necessariamente incontrarsi per capire il da farsi. Moltissimo dipenderà dalle intenzioni del club spagnolo: dalle sue scelte di mercato in entrata e in uscita, dal futuro di Carlo Ancelotti... Alcune indiscrezioni degli ultimi tempi riportano di come il Real sarebbe intenzionato a puntare forte sul giocatore oggi al Milan e che addirittura per lui sarebbe pronto un rinnovo di contratto per mantenerlo legato alla capitale spagnola. Ovviamente se questo fosse vero, la possibilità di riuscire a ottenere a titolo definitivo Brahim sarebbe, per il Milan, molto bassa.

Strategia

La dirigenza rossonera due anni fa si era messa d'accordo con il Real per un prezzo di riscatto del giocatore a fine prestito del valore di 22 milioni di euro. A quanto sembra, però, questa cifra pare sia già stata superata e la dirigenza rossonera avrebbe tutta l'intenzione di ricominciare una nuova trattativa con Florentino Perez per far sì che il prezzo da pagare venga abbassato di qualche unità. Sicuramente non c'è dubbio che il club rossonero voglia trattenere Brahim e voglia finalmente renderlo rossonero a tutti gli effetti, per l'importanza che il 10 si è ritagliato nelle gerarchie di Stefano Pioli. Bisognerà sedersi a un tavolo (o alzare la cornetta) e lavorare ai fianchi il Real Madrid, considerando però l'entrata in gioco anche di altri fattori. Uno può essere la Premier League: infatti l'Arsenal avrebbe iscritto sul proprio taccuino il nome di Brahim Diaz.