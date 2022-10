CorSport - In un Milan-Monza carico di emozioni, tocca a Origi per la prima volta

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Questo pomeriggio alle 18, in quel di San Siro, è il momento di una delle partite più attese della stagione, almeno a livello emozionale. Il Milan ospita il Monza di chi ha fatto grande il club rossonero per 31 anni, Silvio Berlusconi e Adriano Galliani. Una gara che sarà carica di emozioni e che lascerà spazio al ricordo, prima e dopo. Nei 90 minuti testa al campo, con Divock Origi pronto a fare il suo debutto dall'inizio.

7 partite, 22 giorni

Come riporta questa mattina il Corriere dello Sport e come ha giustamente ricordato ieri Stefano Pioli in conferenza stampa, il Milan si appresta a chiudere questa prima parte di stagione - prima della pausa per il Mondiale - con un filotto di 7 partite in appena 22 giorni: 5 gare di campionato, importanti per arrivare al primo giro di boa il più davanti possibile, e 2 di Champions, cruciali per il prosieguo del cammino europeo rossonero. Per questo motivo il tecnico rossonero guarda con favore alle rotazioni e a cercare di sfruttare il più possibile gli elementi della rosa a disposizione anche per far fronte a infortuni, squalifiche e indisposizioni. La striscia inizierà nel modo più emotivo possibile, con il ritorno a San Siro da avversari di Berlusconi e Galliani in uno stadio che sarà nuovamente tutto esaurito per i colori rossoneri.

L'ora di Divock

Finalmente sembra essere arrivata anche l'ora di Divock Origi. Nelle prime due occasioni in cui si pensava che sarebbe potuto partire dal primo minuto, contro Sassuolo e Sampdoria, il belga fu costretto a fermarsi alla vigilia. Oggi l'ex Liverpool sembra aver recuperato e smaltito il problema che lo ha infastidito durante l'estate ed è sulla strada per cercare il giusto stato di forma. Per la prima volta da quando è a Milano, Origi partirà titolare e alla sua sinistra non ci sarà Leao (a riposo come Giroud, almeno inizialmente) ma Ante Rebic, anche lui reduce da pochi minuti in stagione ma già da diversi momenti decisivi. La partita con il Monza è fondamentale ma anche la gara di Champions con la Dinamo Zagabria tra qualche giorno non scherza: per questo motivo sia Giroud che Leao si riposeranno un po' questo pomeriggio dopo aver tirato la carretta per diverse settimane.