CorSport - Leao, la cura Conceiçao sta funzionando. Tra i due intesa perfetta

La cura Conceiçao sta avendo dei risultati importanti su Rafael Leao, che da quando il Milan ha cambiato allenatore ha fatto quello swtich, mentale ed attitudinale, che con Fonseca invece non si era assolutamente visto, complice anche un feeling, di fatto, mai realmente sbocciato. Tra il numero 10 del Milan e l'ex allenatore del Porto, invece, scrive questa mattina Il Corriere dello Sport, è stato amore a prima vista, uno di quei classici colpi di fulmine tra due caratteristi talmente diversi che insieme possono fare cose incredibili.

A confermarlo non sono solo le dichiarazioni al miele che spesso Leao riserva nei confronti di Conceiçao, ma anche il rendimento che il milanista sta avendo da quando l'ex calciatore di Lazio ed Inter si è seduto sulla panchina rossonera. Il portoghese è già stato più volte decisivo, più di quanto non avesse fatto con la precedente gestione. Finale di Supercoppa, Como e Girona. Cagliari e Juventus le uniche partite annebbiate da prestazioni opache, ma non si può andare sempre a 300km/h.

LE SORTI DEL MILAN PASSANO DAL LORO FEELING - Non solo decisivo. Con Sergio Conceiçao Rafael Leao sta mostrando lati di sé che ad oggi si erano appena intravisti in rossonero: abnegazione, corsa e sostanza. Per l'allenatore portoghese il suo numero 10 potrà diventare tra i migliori al mondo solo nel momento in cui a queste tre caratteristiche ci aggiungerà quella più importante, quella della continuità. Fatto questo non c'è ne sarà per nessuno.

Al momento, comunque, le sorti del Milan in questa stagione dipendono molto dal feeling tra Leao e Conceiçao, che domenica contro il Parma tornerà ad avere a disposizione anche Pulisic, un altro su cui si basa la rinascita del suo Milan.