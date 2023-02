CorSport - Maignan vede la luce: nei prossimi giorni si decide per l'Atalanta. Pioli ritrova un leader

MilanNews.it

Era il 18 settembre 2022, 5 mesi e 5 giorni fa: Mike Maignan giocava la sua ultima partita con il Milan. Qualche giorno dopo, il 22, il portiere rossonero si faceva male in amichevole con la Francia e dava inizio al suo lungo calvario che, presto, al calare di febbraio, potrebbe finalmente terminare. La partita con l'Atalanta di domenica sera potrebbe sancire il ritorno di Magic Mike ma ancora è tutto da stabilire.

Allenamenti decisivi

Come riporta oggi il Corriere dello Sport e come aveva riportato anche MilanNews.it nel pomeriggio di ieri (QUI), Mike Maignan è tornato ad allenarsi interamente in gruppo nella giornata di ieri. Una boccata d'aria fresca per tutti, dal portiere a Pioli, passando per compagni di squadra e tifosi. Il francese è clinicamente guarito ma ciò non vuol dire che sarò per forza della partita domenica sera contro l'Atalanta: anche per un estremo difensore va considerata la condizione e Maignan, come detto, non gioca da 5 mesi. La presenza in campo o meno di Mike sarà stabilita dai prossimi allenamenti, quelli che saranno deputati nello specifico alla preparazione della gara. L'obiettivo primario di Pioli e il suo staff è avere il portiere pronto per l'8 marzo, giorno della gara di ritorno con il Tottenham: per far sì che questo accada è bene che Maignan riesca a giocare qualche partita prima dell'appuntamento di Londra, fargliene fare due sarebbe sicuramente lo scenario ottimale.

Leader

Stefano Pioli non solo ritrova il suo portiere, il migliore della scorsa stagione in A, classificatosi nella top 30 del Pallone d'Oro, ma riabbraccia soprattutto un leader indiscusso dello spogliatoio. Nella scorsa stagione Mike ci ha messo davvero poco a entrare non solo nel cuore dei tifosi ma anche dei suoi compagni che ne hanno da subito riconosciuto il carisma all'interno dello spogliatoio. Il suo ritorno sarà fondamentale anche sotto questo profilo, specialmente in una squadra che sì sta ritrovando lo spirito ma che nel gennaio 2023 ha faticato tantissimo dal punto di vista caratteriale. Il Milan ritrova un portiere fortissimo tra i pali, determinante con la sua personalità e abilissimo nel gioco con i piedi. A margine, va segnalato anche il ritorno in gruppo di Alessandro Florenzi, fuori da fine agosto: anche lui potrebbe tornare tra i convocati domenica sera.