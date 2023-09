CorSport - Milan (ancora) a lezione dall'Inter: rossoneri spazzati via per la quinta volta consecutiva

La storia si ripete. E per il Milan non è una bella storia. Se dopo la doppia semifinale di Champions League si pensava di aver visto tutta la superiorità dell'Inter sui rossoneri, nella giornata di ieri le cose non sono cambiate: anzi, sono andate pure peggio. La squadra di Pioli per la quinta volta consecutiva ha perso un derby, questa volta nella maniera peggiore possibile: subendo cinque gol.

Numeri umilianti

Il Corriere dello Sport (e non solo) definisce la sconfitta del Milan maturata nel derby di ieri pomeriggio con il netto risultato di 5-1 come umiliante. E non sembrano esserci altri modi per descrivere la partita dalla prospettiva rossonera. Non solo i cinque gol e una lezione dell'Inter che si è dimostrata tatticamente superiore e molto più cinica negli ultimi venti metri. A fare male al Milan sono, per prima cosa, tutti i precedenti. Pioli aveva dichiarato in conferenza stampa pre partita che non gli interessavano i derby del passato: con la batosta di ieri, nel 2023, il Milan sale a cinque derby su cinque persi nel 2023. In queste partite 12 gol subiti e solo uno fatto, il lampo di Leao di ieri sera. Numeri, anche questi, umilianti che raccontano come il divario tra Inter e Milan ci sia ed è evidentemente ancora molto ampio.

Reagire

La prova difensiva è stata sicuramente una debacle sotto ogni punto di vista, con l'Inter che ha segnato praticamente tutte le volte che è salita dalle parti di Maignan. Un primo esame per la retroguardia rossonera, che nelle prime tre giornate non era stata poi così messa a dura prova, che non è stato passato. Una sconfitta che globalmente fa ancora più male perchè dopo le prime tre giornate, in cui il Milan ha oggettivamente fatto vedere ottime cose, si pensava di poter giocarsela un po' di più contro l'Inter che invece è diventato un vero e proprio tabù dei rossoneri. E Simone Inzaghi una sorta di kriptonite per Stefano Pioli che viene sempre imbrigliato. Ora però bisognerà subito resettare la testa perché il calendario non permette soste di nessun tipo. Mercoledì a San Siro arriva l'arrembante Newcastle di Tonali per la prima di Champions League e sarà fondamentale per il Milan far vedere che l'atteggiamento e la mentalità non hanno risentito dell'ennesima lezione impartita dall'Inter.