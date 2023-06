Corsport - Milan, Kamada è una garanzia: è lui la prima certezza

MilanNews.it

La gestione del mese di giugno del Milan ha destato più di qualche perplessità a livello di decisioni societarie e operato sul mercato. Gerry Cardinale ha prima deciso di allontanare Paolo Maldini e Riki Massara, delegando poi la gestione del mercato a Furlani e Moncada. Per il momento la campagna 2023 non riscuote i favori del grande pubblico: la cessione di Tonali, sommata a tutti gli eventi sopra citati, sta facendo perdere la pazienza ai tifosi rossoneri, che adesso pretendono acquisti.

CERTEZZA - Nella confusione generale si fanno parecchi nomi associandoli al Milan, tra attacco e centrocampo. I rossoneri si ritrovano a dover ricostruire tutto il reparto centrale, oltre a cercare una punta e un esterno destro. Tra i tanti "se" che offre il mercato al momento, in via Aldo Rossi serve trovare al più presto una certezza. Il Corriere dello Sport ne suggerisce una: Daichi Kamada. Il giapponese, la cui trattativa sembra essere definita ormai da tempo, si appresta a vestire di rossonero. La missione non è delle più semplici: in un ambiente mai così sfiduciato da 3 anni a questa parte, il nome del trequartista deve saper rianimare un po' i tifosi.

THE CHAMPIONS - Ma Daichi Kamada può instillare dell'ottimismo nell'ambiente Milan: il giapponese è una garanzia. Si parla di 56 gol in 5 anni, che per un trequartista non sono pochi. Ciò che forse convince maggiormente è il curriculum europeo che l'ormai ex Eintracht si porta dietro: tre gol nell'ultima Champions League e l'Europa League dell'anno prima in bacheca, condita da un gol su rigore nella finalissima. Attenzione dunque a non sottovalutare il bagaglio del giapponese, che a 26 anni ha ancora dei margini di crescita. Dovrà misurarsi con le difficoltà del calcio italiano, troverà sicuramente meno spazi, ma in vista della grande scalata che attende il Milan in questa sessione di mercato, i rossoneri possono certamente dire di aver trovato il primo gradino.