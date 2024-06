CorSport - Milan, perso il vantaggio su Zirkzee. Si complicano anche le piste alternative

Mancano esattamente dieci giorni al 1° luglio, data che segna l'inizio ufficiale del calciomercato. La priorità del Milan è nota da settimane: serve un nuovo numero 9 che possa raccogliere l'eredità di Olivier Giroud. In questo senso l'obiettivo numero uno è sempre stato Joshua Zirkzee, per il quale il club rossonero ha lavorato da mesi ma la cui trattativa adesso è giunta in una fase di stallo. E anche le alternative principali iniziano a complicarsi...

Zirkzee, vantaggio smarrito

Questa mattina il Corriere dello Sport analizza la situazione Zirkzee-Milan a 360 gradi. Nello specifico viene ricordato che da via Aldo Rossi si erano mossi con diverso anticipo nella trattativa: già nel corso del mese di maggio, infatti, la dirigenza rossonera aveva trovato l'accordo su valore e durata del contratto con il giocatore. Il Milan, che non avrebbe problemi a pagare la clausola da 40 milioni al Bologna che si attiverà proprio dal 1° luglio in avanti, ha già trovato l'intesa con il centravanti olandese sulla base di un contratto quinquennale da 4 milioni di euro a stagione. Ciò che ha messo tutto in stand-by, e che di conseguenza ha fatto perdere al Milan quasi tutto il terreno di vantaggio che si era conquistato, è la trattativa sulle commissioni con l'agente Kia Joorabchian. La richiesta è di 15 milioni, pari al 37% del valore totale della clausola: il procuratore ritiene che in questo modo il valore reale del giocatore sarebbe rispecchiato con maggiore fedeltà. Lo stallo si è venuto a creare perché tutte le parti rimangono ferme sulle loro convinzioni: il Milan non vuole pagare così tanto, Kia non abbassa le pretese. Una situazione scomoda che potrebbe lasciar margine di inserimento ad altri potenziali acquirenti, su tutti Manchester United e Arsenal che sono stati indicati come club interessati.

Alternative

I prossimi giorni saranno cruciali per il Milan perché il club rossonero dovrà decidere come muoversi. Come aveva sottolineato anche Zlatan Ibrahimovic, Zirkzee non era l'unico attaccante presente sulla lista della dirigenza rossonera. Per questo è opportuno capire subito se c'è margine per far ripartire l'affare per la punta olandese oppure se è meglio trasferire gli sforzi sulle alternative segnate subito dopo di lui. C'è fretta anche perché due delle opzioni differenti potrebbero già essersi complicate a loro volta. Una riguarda Serhou Guirassy, attaccante guineano dello Stoccarda che è arrivato nella classifica marcatori della Bundesliga dietro a Harry Kane e che si libera con 17.5 milioni di clausola: dalla Germania affermano che sia in chiusura il suo passaggio al Borussia Dortmund. Un'altra pista che potrebbe scomparire è quella legata ad Artem Dovbyk, pichichi del campionato spagnolo con la maglia del Girona e punta dell'Ucraina a Euro 2024. Il valore della clausola è il medesimo di Zirkzee ma su di lui ci sono alcuni club che sono partiti in anticipo: su tutti Napoli e Atletico Madrid. Sullo sfondo, dunque, rimane ancora viva l'alternativa Santiago Gimenez: come gli altri due è un attaccante diverso da Zirkzee e costa circa 50 milioni.