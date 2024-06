CorSport - Rabiot-Juve, si decide in pochi giorni. Il Milan ci pensa, nodo ingaggio

Nelle ultime settimane della stagione, l'amministratore delegato rossonero Giorgio Furlani lo aveva chiarito: durante la sessione estiva di calciomercato il Milan non sarebbe andato incontro a rivoluzioni ma piuttosto verso operazioni mirate che potessero migliorare la qualità della rosa in determinate zone del campo. Una di queste è il centrocampo. E nella giornata di ieri è spuntato un nuovo nome sulla lista dei possibili obiettivi a Casa Milan: Adrien Rabiot, in scadenza con la Juventus. Il nome è stato riportato ieri da MilanNews.it (LEGGI QUI) e confermato questa mattina dal Corriere dello Sport.

Ultimatum Juve

Il CorSport questa mattina cerca di fare luce sulla situazione Rabiot. Prima di tutto ci sarà da chiarire il futuro del centrocampista francese con la Juventus: l'anno scorso, di questi tempi, i bianconeri trattenevano l'ex Psg facendogli firmare un contratto di un anno. Tra 19 giorni, dunque, il calciatore sarà ufficialmente svincolato ma, considerando la sua partecipazione agli Europei in Germania, la sua posizione - almeno con la Juve - andrebbe chiarita prima dell'inizio della competizione. Stando a quanto viene riportato, il dirigente Giuntoli si è spinto fino a offrire un triennale da 7 milioni di euro che però Rabiot avrebbe rifiutato: il giocatore punta almeno a un milione in più per avvicinarsi a Vlahovic che con 12 netti è il più pagato dell'intera rosa. La Vecchia Signora godrebbe anche dei vantaggi del Decreto Crescita e come ultima mossa punta molto su Thiago Motta che è stato compagno di Rabiot a Parigi e potrebbe agire da consigliere.

Nodo ingaggio

In questo scenario si prova a inserire il Milan. In particolare è il direttore tecnico Geoffrey Moncada che ha chiesto informazioni all'entourage di Rabiot - capitanato dalla madre Veronique - informazioni sui costi per capire la fattibilità di un'operazione che, spoiler, non è così semplice. Il nodo maggiore è quello della richiesta economica. Secondo quanto viene riportato oggi dal CorSport si parla della possibilità di offrire un contratto da 7.5 milioni all'anno: il club rossonero punterebbe tutto sulla durata del contratto e sull'inserimento di bonus. Con il tetto ingaggi che il Milan si impone, però, non sarà semplice concludere questa operazione. Sicuramente l'innesto, a livello tecnico, sarebbe di grande valore: non solo per la qualità del giocatore in una posizione in cui si può migliorare ma soprattutto per l'esperienza di Rabiot che andrebbe a colmare parzialmente i vuoti lasciati da giocatori del calibro di Giroud e Kjaer. Sullo sfondo osserva interessata la Premier League e su tutti i club il Manchester United. Il Milan, d'altro canto, rimane sulle tracce di Fofana del Monaco, compagno di nazionale di Rabiot e profilo decisamente più economico.