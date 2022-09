Creare una moderna media company e avere una squadra da vertice: Milan, ecco gli obiettivi di RedBird

MilanNews.it

Da ieri pomeriggio è iniziata una nuova era al Milan: dopo il closing, infatti, RedBird è diventato il nuovo proprietario del club rossonero al posto di Elliott. Affare da 1,2 miliardi di euro, di cui circa la metà finanziata dallo stesso fondo della famiglia Singer grazie al cosiddetto "vendor loan", cioè un prestito che il venditore fa all'acquirente (tasso di interesse intorno al 6-7%). Si tratta di una formula molto diffusa in questo tipo di affari.

MASSIMI LIVELLI - Come riporta questa mattina il Corriere della Sera, nella nota ufficiale diffusa ieri RedBird assicura che "continuerà a investire in tutte le aree chiave per la promozione degli interessi sportivi e commerciali del club per assicurare che la squadra sia costantemente competitiva ai massimi livelli del calcio". Dunque l'obiettivo primario sarà quello di avere sempre un Milan da vertice non solo in Italia, ma anche in Europa. Per farlo servirà però aumentare le risorse a disposizione di Maldini e Massara, quindi sarà fondamentale aumentare i ricavi e il fatturato del club di via Aldo Rossi.

MEDIA COMPANY - La chiave per farlo è la creazione anche di una moderna media company che combini sport ed entertainment. In questo senso, è fondamentale la partnership che RedBird ha sottoscritto con la società che gestisce i New York Yankees, vale a dire una delle franchigie sportive più importanti al mondo (avrà una quota di minoranza). Queste le parole di Cardinale: "La nostra partnership ha portato alla creazione di alcune delle attività di maggior successo nello sport, nell’intrattenimento e nell’hospitality. Cercheremo di esplorare insieme le opportunità per ampliare la capacità di raggiungere il più ampio numero possibile di tifosi ed espandere i confini commerciali accessibili solo alle società che operano ai più alti livelli".