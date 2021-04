Da Kessie-Bennacer al trio alle spalle di Ibrahimovic: Pioli rivede finalmente la sua formazione tipo

Arrivano, o meglio... tornano i nostri. Dal giro del mondo, certo, ma anche da infortuni e acciacchi vari. La sosta ha fatto bene a tanti, a cominciare da Calhanoglu, che con la sua Turchia ha ritrovato fiato, gamba e piede (inteso come assist e gol). Il dieci rossonero è in grande spolvero, e Pioli, ovviamente, si augura che possa ripetersi anche con il Milan.

FORMAZIONE TIPO - Pure Bennacer ha messo minuti preziosi nel motore, proprio come Ibrahimovic, rigenerato dal ritorno in Nazionale. L’algerino e lo svedese, salvo imprevisti (quest’anno è meglio abbonarsi agli scongiuri), partiranno dal primo minuto sabato contro la Sampdoria, insieme a Kessie, Saelemaekers, Calhanoglu e Rebic. Insomma, come evidenzia Tuttosport, c’è la possibilità di rivedere finalmente quello che, ad oggi, è l’undici base del Milan, con Calabria unico assente tra i titolari.

PUNTI PESANTI - Un finale di stagione sereno, da vivere senza emergenza: è l’augurio di Pioli e di tutto il mondo Milan, messo duramente alla prova in questi mesi da continui stop e infortuni. In palio, nelle ultime gare di campionato rimaste, ci sono punti pesanti in chiave Champions: un pizzico di buona sorte non guasterebbe certo.