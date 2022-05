Dai Viola ai Viola per farli tutti viola: Leao in download. Sul rinnovo volontà chiare (PODCAST)

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Da quell'1-3 del 2019 subito a San Siro dalla Fiorentina, reso meno amaro dal primo gol in rossonero di Rafael Leao, all'1-0 milanista di ieri, caratterizzato dalla bella e decisiva rete dello stesso attaccante portoghese.

Il percorso compiuto dal numero 17 è stato lungo e impervio, ma, ultimamente soprattutto, sempre più costellato di luci. 10 gol e 5 assist in questo campionato, meglio di chiunque altro compagno in rossonero e dei suoi precedenti score stagionali; ben 7 delle 10 reti segnate sono servite alla squadra di Pioli per sbloccare la partita: e non è un dettaglio. E un Leao in download, perché sì capace di fare già cose straordinarie, ma potenzialmente abile nell'essere decisivo e devastante in toto. Dai Viola della Fiorentina nel 2019 ai Viola della Fiorentina nel 2022: è un Leao che, di questo passo, potrà far viola chiunque, impallidendo sportivamente avversari e statistiche a suon di giocate 'alla Leao'.

A lui e al suo futuro al Milan - con tutte le ultime sul rinnovo - è dedicato il podcast odierno di MilanNews.it: ascoltalo cliccando sul banner!