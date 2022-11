Dal cambio di agente alle voci di mercato: Milan, il rinnovo di Bennacer per ora non si sblocca

MilanNews.it

Quello di Rafael Leao non è l'unico rinnovo su cui sta lavorando il Milan negli ultimi mesi: i rossoneri vogliono infatti prolungare anche il contratto di Ismael Bennacer, che è in scadenza nel 2024. Secondo le indiscrezioni che circolano negli ambienti del calciomercato, la trattativa con il centrocampista algerino sembra essere pù semplice rispetto a quella per il portoghese, ma per ora anche il rinnovo di Bennacer non si sblocca.

NUOVO RALLENTAMENTO - La fumata bianca non pareva essere così lontana, ma la decisione del giocatore di cambiare agente ha portato ad un nuovo rallentamento: il mediano algerino, uno dei migliori giocatori del Milan nella prima parte di stagione, ha infatti scelto di lasciare Moussa Sissoko e di legarsi ad Enzo Raiola. Con quest'ultimo, il club di via Aldo Rossi, come riporta anche stamattina La Gazzetta dello Sport, dovrà in pratica ricominciare da capo la trattativa, con la speranza che si possa "accontentare" dei 4,5 milioni di euro messi sul piatto dal Diavolo.

INTERESSI INGLESI - Vedremo se questa offerta basterà per arrivare alla firma di Bennacer, la cui vicenda contrattuale viene osservata con grande attenzione da diversi top club, pronti ad andare all'assalto dell'ex Empoli in caso di fumata nera con il Milan per il rinnovo. In particolare, ci sarebbero due club inglesi sulle sue tracce, vale a dire Arsenal e Chelsea. L'inserimento di queste squadre, che hanno la possibilità di offrire più soldi rispetto al Diavolo, rischia di rendere il prolungamento ancora più complicato.