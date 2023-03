Dal fastidio per Guardiola al "Il Milan è la Champions". Spalletti fa quel che critica, ma il Milan non è più QUEL Milan

MilanNews.it

© foto di Insidefoto/Image Sport

Mercoledì 15 marzo 2023, post partita di Napoli-Eintracht Francoforte su Prime Video. Alessia Tarquinio intervista Luciano Spalletti, tecnico dei partenopei che ha appena conquistato una storica qualificazione ai quarti di Champions League.

L’ha detto Guardiola ma lo pensano un po’ tutti: “Il Napoli è la squadra più forte d’Europa”. La rende orgogliosa? “No, non mi rende niente. È un giochino che si conosce, quello di mettere le pressioni addosso agli altri. Lo conoscono tutti, e chi lo fa fa una cosa scontata, non fa niente di esclusivo. Quindi non mi rende orgoglio”.

Pensavo che le facesse piacere ricevere i complimenti di un collega: “E invece no (ride, ndr)”.

Venerdì 17 marzo 2023, Luciano Spalletti, intervistato da Radio Kiss Kiss, commenta così il sorteggio che vedrà il Napoli affrontare il Milan nei quarti di finale di Champions League: "La sfida contro l'Eintracht è stata complicata perché quando tutti dicono che hai già passato il turno ti crea una tensione paurosa visto che tutti danno per scontato e poi diventa complicatissima. C'è stata tanta felicità perché era il nostro obiettivo, poi tutto ciò che viene sarà ben accettato e si potrà giocare con tanta libertà mentale. È una felicità che però dura fino al prossimo turno perché i tifosi meritano altre gioie così. Milan? Avrei preferito non incontrare le italiane, solo gli incompetenti parlano di un buon sorteggio. Il Milan è la Champions League e solo Maldini ne ha vinte cinque. Nei giorni scorsi ho letto che PSG e City fanno fatica ad arrivare in fondo perché manca loro esperienza in questa competizione. Bene, se questo è vero allora il Milan è favorito per la vittoria finale. Una squadra che ha eliminato il Tottenham, per cui rimaniamo obiettivi. Chi dice che siamo dalla parte facile del tabellone? E non vale per Inter, Milan e Benfica? Bisogna essere equilibrati nelle valutazioni. Noi conosciamo bene il Milan, una squadra che ha superato il momento di difficoltà e ora vedo in crescita costante grazie alla bravura del suo allenatore. Affronteremo un grandissimo avversario e vincerà chi sarà più bravo in campo a leggere la partita. Il Milan è un avversario importantissimo sotto tutti gli aspetti".

A nemmeno 48h di distanza il fastidio di Spalletti per complimenti che sanno di trappolone si trasforma in quello che lui stesso, a torto o a ragione, ha criticato (in modo onesto e in diretta tv, cosa che comunque in questo mondo davvero pochi hanno il coraggio di fare). Sfruttiamo l'assist del tecnico del Napoli per cercare di essere il più oggettivi e realisti sul Milan. Questo Milan.