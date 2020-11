Dal tifo per il Milan ai primi contatti tra i rossoneri e il suo agente: Marcus Thuram nel mirino del Diavolo

Negli ultimi giorni, c'è un nuovo nome per l'attacco del Milan della prossima stagione: si tratta di Marcus Thuram, giocatore del Borussia Mönchengladbach e figlio di Lilian, ex difensore di Parma, Juventus e Barcellona. Il giovane attaccante classe 1997 si sta mettendo in mostra in questa stagione sia in Bundesluga che in Champions League, dove ha segnato una doppietta al Real Madrid, e si è guadagnato anche la prima convocazione nella nazionale maggiore francese (ha esordito mercoledi nell'amichevole contro la Finlandia).

TANTI ESTIMATORI - Il suo ottimo rendimento ha ovviamente attirato l'attenzione di diversi top club europei come per esempio Barcellona, Manchester City e Juventus. Ma nelle ultime ore, anche il Milan si sarebbe iscritto alla corsa per il giovane attaccante francese che ha un contratto con i tedeschi fino al 30 giugno 2023: lo ha riportato nei giorni scorsi la Bild che ha spiegato anche che il club di via Aldo Rossi ha già avuto i primi contatti con il suo agente Mino Raiola che nel frattempo sta trattando con i rossoneri i rinnovi dei fratelli Donnarumma.

TIFOSO DEL MILAN - Qualche settimana fa, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Thuram ha raccontato: "Quando papà giocava per la Juve, tifavo per il Milan". E chissà che nel suo futuro non ci sia proprio la squadra rossonera: Stefano Pioli lo apprezza molto visto che può giocare sia da punta esterna che da centravanti. Arrivare a lui non sarà comunque facile visto che al momento viene valutato 30-35 milioni di euro, ma il suo prezzo è destinato a salire, soprattutto se dovesse scatenarsi un'asta tra le tante società interessate.

CARRIERA E CARATTERISTICHE - Nato a Parma mentre suo papà militava nella formazione gialloblu, Marcus è cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Barcellona e soprattutto del Sochaux, dove ha esordito tra i professionisti nel 2015. Due anni dopo il passaggio al Guingamp e successivamente, nel 2019, Thuram si è trasferito per 9 milioni di euro al Borussia Mönchengladbach dove è esploso nella scorsa stagione. Dotato di un fisico importante e di ottima tecnica, il giovane francese ha il suo punto forte nella velocità e nella progressione palla al piede. Insomma, un attaccante moderno che farebbe comodo a tutti, compreso il Milan.