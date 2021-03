Dall’inizio oppure a gara in corso: Ibrahimovic torna in soccorso del Milan

‘Do ut des’ è una delle più celebri citazioni latine che dal significato letterale si può riassumere nel concetto di scambio volontario. Coinvolto involontariamente in questo proverbio il Milan, partita dopo partita, sembra cedere alla sfortuna: al recupero di alcuni giocatori infortunati ne perde contemporaneamente altri appena recuperati o fondamentali per le proprie trame di gioco. Anche alla vigilia della gara con lo United questa routine non richiesta si è ripetuta: reintegrati Bennacer e Ibrahimovic, Stefano Pioli potrebbe fare a meno di Rebic, Leao, Calabria e Romagnoli per la sfida con gli inglesi. Al di là delle decisive valutazioni di domani, senza dubbio, il recupero del leader Ibrahimovic è una notizia positiva sia sul campo che fuori dal campo.

GRANDE MOTIVAZIONE - E’ inutile girarci intorno: Zlatan Ibrahimovic ha una grandissima voglia di tornare protagonista e i tifosi rossoneri hanno il desiderio di tornare ad esultare per i suoi gol. Quale migliore occasione, quindi, se non la partita con lo United di domani sera? Al di là dell’entusiasmo il Milan sa che bisogna essere prudenti e sa di non dover affrettare i tempi del reinserimento anche perchè i precedenti con il giocatore, in questo senso, insegnano. La motivazione per Zlatan tuttavia è forte e da Milanello raccontano di un leone in gabbia desideroso di dimostrare di essere decisivo in gare che lo esaltano tecnicamente e caratterialmente.

PROVE DI FORMAZIONE - Stefano Pioli non ha ancora scelto l’11 rossonero che affronterà lo United, e aspetterà domani mattina per capire le condizioni fisiche degli attaccanti a disposizione. Da queste risposte, in particolare, si capiranno le possibilità per Zlatan Ibrahimovic di partire dall’inizio. L’ago della bilancia riguarda il recupero o meno di Rebic e Leao: oggi entrambi non si sono allenati con il resto della squadra e la loro presenza è in dubbio. Se almeno uno dei due giocatori potrà essere utilizzato contro il Manchester, allora per Ibra potrà esserci spazio sa subentrato altrimenti potrebbe giocare Zlatan dall’inizio proprio per mancanza di alternative in attacco.