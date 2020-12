Dalla Scozia - Milan, per il ruolo di vice Ibra si valuta Edouard del Celtic

Tra gli impegni in campionato e l’occhio al sorteggio dei sedicesimi di Europa League, il Milan pensa anche all’imminente sessione di calciomercato invernale. Tra rinnovi e prolungamenti, la dirigenza rossonera è concentrata anche su eventuali colpi per rinforzare la giovane rosa di Stefano Pioli. Oltre al tanto decantato difensore centrale, Maldini e Massara starebbero pensando di rinforzare l’attacco valutando l’acquisto di un vice Ibrahimovic. La dirigenza rossonera ha spesso ripetuto che l’acquisizione di un attaccante sarebbe stata completata in presenza di un occasione di mercato: questa, in particolare, potrebbe riguardare Odsonne Edouard. Secondo quanto riporta il portale scozzese Daily Record, Maldini e Massara sarebbero stati colpiti dalla prestazione dell’attaccante a San Siro e avrebbero iscritto il suo nome tra i papabili candidati al ruolo di vice Ibrahimovic.

I NUMERI DI EDOUARD - A meno che non siate accaniti tifosi del Celtic o del calcio scozzese, il nome di Edouard non è tra i più celebri nel teatro del calcio europeo ma, tra gli addetti ai lavori, il profilo dell’attaccante francese è conosciuto. Cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Psg, il classe 98’ si è affacciato al calcio dei grandi con la maglia del Tolosa con cui, a 18 anni, ha segnato un gol in 16 presenze in Ligue 1. Dopo alcune vicende giudiziali poche piacevoli (il giocatore spara ad un passante con una pistola ad aria compressa e viene condannato a quattro mesi di reclusione, con sospensione della pena), passa in prestito nel 2017 al Celtic. Alla sua prima stagione in Scozia, Edouard mette a segno 11 reti in 29 presenze, numeri che convincono i biancoverdi a riscattarlo per 11.4 milioni di euro. Da lì in avanti comincia la love story con il Celtic con cui, sino ad ora, ha messo a segno 69 gol e 33 assist in 146 presenze totali.

LA GARA CON IL MILAN - I tifosi rossoneri hanno potuto ammirare le gesta dell’attaccante francese nella gara contro il Celtic a San Siro. Edouard, nonostante la sconfitta finale della sua squadra, ha fornito un’ottima prestazione mettendo in difficoltà la retroguardia rossonera e segnando un gol a Donnarumma. Prima punta giovane, agile e potente a livello fisico (1.87m per 83 kg), Edouard è un buon prospetto e un attaccante prolifico e, in questo senso, potrebbe rappresentare una valida alternativa al titolatissimo Ibrahimovic.