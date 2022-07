De Ketelaere, duttilità la parola d'ordine: numeri e ruoli del gioiello belga

MilanNews.it

Il Milan, come raccontato dalla nostra redazione da settimane, sta lavorando con forza per arrivare a Charles De Ketelaere, talento cristallino del Club Bruges. Il gioiello belga, classe 2001, oltre a mettere in mostra eccellenti doti tecniche e nella lettura nel gioco, colpisce per l'enorme duttilità: nel corso della sua giovane, ma già ricca di partite e gol, carriera è stato schierato in tantissime posizione diverse.

Secondo il portale calcistico Transfermarkt il trequartista del Bruges, in questi anni in Jupiter League, è stato schierato da punta centrale (47 presenze, 16 gol e 12 assist), centrocampista centrale (13 presenze, 4 gol e 2 assist), trequartista (13 presenze, 1 gol e 3 assist), ala sinistra (11 presenze e 1 gol), ala destra (9 presenze e 1 gol), seconda punta (7 presenze, 3 gol e 1 assist), centrocampista di sinistra (7 presenze e 1 gol) e centrocampista di destra, (3 presenze e 2 assist).

Numeri e dati che ovviamente vanno contestualizzati, soprattutto in ottica di un eventuale trasferimento in Italia: mister Pioli apprezza particolarmente giocatori così a loro agio in varie zone del campo: all'interno del sistema di gioco del Milan, che si concentra sui compiti piuttosto che sulle posizione, un calciatore del genere potrebbe essere un valore aggiunto non da poco.