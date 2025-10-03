De Winter scalda i motori: prima da titolare in A ed esame di turco con Yildiz

vedi letture

Il più grande interrogativo dell'antivigilia milanista, in vista della gara contro la Juventus di domenica sera a Torino alle ore 20.45, è la presenza di Fikayo Tomori. Dopo aver accusato un risentimento all'adduttore nel corso del secondo tempo contro il Napoli, l'inglese è uscito dal campo e in settimana - almeno fino a ieri - ha sempre lavorato a parte. A questo punto, a due giorni dal fischio di inizio, al massimo si recupererà per la panchina. Intanto Koni De Winter scalda i motori.

La prima

Il sostituto designato di Tomori, qualora non dovesse farcela, è chiaramente Koni De Winter, acquistato quest'estate dal club rossonero dopo la cessione di Thiaw al Newcastle. Il quarto difensore della rosa è il belga in arrivo dal Genoa ma cresciuto nel settore giovanile della Juventus in cui è arrivato quando aveva 16 anni: in bianconero ha esordito tra i professionisti, con la Next Gen, e anche in Champions League quando c'era Allegri in panchina. E contro il suo passato adolescenziale ci potrebbe essere la prima da titolare in Serie A con il Milan, come fa notare Tuttosport questa mattina. Non sarà la primissima in assoluto perchè ha giocato dall'inizio già in Coppa Italia contro il Lecce.

Esame di turco

In questo avvio di stagione, pur partendo solo una volta dal primo minuto, De Winter si è dimostrato affidabile ma soprattutto duttile. Ha sostituito Pavlovic come braccetto di sinistra subentrando contro Bologna e Udinese; ha giocato da titolare da centrale al posto di Gabbia in Coppa Italia; è stato schierato da braccetto di destra al posto di Tomori contro il Napoli, e sarà schierato in quel ruolo anche dopodomani. Gli esiti sono stati sempre molto positivi, specialmente domenica scorsa quando è dovuto entrare a freddo in una situazione certo non semplice. L'asticella però si alzerà perché all'Allianz Stadium si ritroverà di fronte Kenan Yildiz, il giocatore più forte e in forma della Juve, che dovrà essere bravo ad arginare, anche con l'aiuto dell'esterno di destra.