Derby e mercato in espansione, ma il Milan ha bisogno di Gimenez, subito! Le prossime ore saranno incandescenti

vedi letture

Dopo la tremenda serata di Zagabria, il Milan questa mattina ha saputo chi dovrà affrontare per i Playoff di Champions League. Scherzo del destino, l'avversario dei rossoneri sarà il Feyenoord di Gimenez? Mettiamo il punto di domanda perchè il messicano potrebbe essere presto un nuovo rinforzo offensivo per Sergio Conceicao. Il tempo però stringe e passa, sempre più inesorabile. Domenica arriva l'Inter, ancora "avvelenata" Dalla sconfitta in Supercoppa. E allora Milan, dai rinforzati davanti. I tifosi vogliono subito El Bebote.

Trattativa avanzata

Cosa cambia nella trattativa tra il Milan e Feyenoord per Santiago Gimenez dopo che proprio Milan e Feyenoord si scontreranno nei playoff di Champions League tra l'11 e il 19 febbraio? Secondo quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, nulla! I contatti tra i due club sono andati avanti anche nella mattinata odierna e proseguiranno ancora: l'operazione è, di fatto, in chiusura. Mancano però ancora diversi dettagli per la definitiva fumata bianca. Dopo la cessione di Morata in Turchia e il prestito di Camarda al Monza, il Milan ha tutta la fretta del mondo ad acquistare un nuovo centravanti. Gimenez spinge e il tempo stringe.

El Bebote nel Derby?

Sarebbe clamoroso, un esordio subito nel Derby di Milano appena sbarcato in Italia. Ma la priorità del Milan (e di Conceicao) potrebbe davvero essere questa. Lì davanti i rossoneri hanno a disposizione solo Abraham e Luka Jovic (che fa fuori rosa sta pian piano trovando minuti). Nonostante il lieve infortunio del messicano in Champions qualche giorno fa, è nuovamente a disposizione del Feyenoord (o del Milan?). Di una cosa siamo certi. Al di là delle tempistiche, forse rivedibili, il Milan non potrà fare a meno del suo nuovo, probabile rinforzo offensivo. Gimenez contro l'Inter stuzzica i tifosi e ingrandisce la fantasia che potrebbe vedere un Milan in risalita dopo il brutto passo falso di Zagabria. Le prossime ore saranno di fuoco.