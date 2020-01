Di Marzio: "Milan, incontro positivo con Todibo: si lavora sulla formula con il Barcellona"

Positivo. Un aggettivo che in sede di mercato vale molto. Ed è come torna il Milan dall'incontro di Barcellona con Jean-Clair Todibo e il suo agente. Massara, questa mattina a Milanello, è tornato con la disponibilità del giocatore al trasferimento. Adesso si lavorerà con il Barcellona per trovare la formula che accontenti tutte e tre le parti in causa e l'intermediario dell'operazione è già al lavoro.

Si lavora ad un prestito con riscatto e controriscatto. Una scelta voluta da tutte e tre le parti in modo che il Milan possa comprarlo nel caso faccia bene questi sei mesi in Italia, così come il Barcellona si lascia un'opportunità di ricomprare il difensore nel caso il ragazzo abbia voglia di tornare in Spagna. Centrale è la volontà del ragazzo perchè Todibo si considera un giocatore da Barcellona e riterrebbe un fallimento terminare in questo modo la sua avventura in blaugrana.

In queste ore nuovi contatti tra le parti per cercare una soluzione positiva ad un affare ben impostato dopo il blitz di ieri di Massara a Barcellona. Avviato ma non ancora sulla strada della definizione. C'è chiusura totale del Milan al prestito secco, per questo motivo il Barcellona sta aprendo alle esigenze rossonere, ennesimo segnale del buon cammino della trattativa. Adesso anche il Barcellona parlerà con il giocatore e il suo agente per spiegargli come il club non abbia intenzione di scaricarlo ma di dare a Todibo un'opportunità di mettersi in mostra, giocare con continuità e capire se il suo percorso professionale potrà essere con il Milan oppure con il Barcellona. Il Milan attende una risposta entro pochi giorni, per poi eventualmente virare su altri obiettivi.