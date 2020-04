Due giovanissimi in aiuto: Gabbia e Pobega per lo scheletro del nuovo Milan

Tra scadenze e cessioni, in attesa di capire come sarà strutturato il prossimo calciomercato, il Milan potrebbe ritrovarsi con una rosa ridotta all'osso, una rosa da ricostituire per almeno un terzo. Da tanti anni il club rossonero sta pagando a caro prezzo le scelte effettuate su calciatori che, non sempre per loro colpa, non hanno avuto la possibilità di esprimersi a sufficienza: stipendi spesso elevatissimi per seconde o terze scelte, stipendi che stanno impattando tuttora sul monte ingaggi. Di conseguenza, onde evitare di ritrovarsi di nuovo nella stessa situazione, sarà fondamentale valutare le possibilità di titolarità di ogni singolo acquisto, evitando spese inutili per giocatori che avranno scarsissime occasioni di mettersi in mostra.

ANCORA GABBIA - In quest'ottica di rinnovamento, dove inevitabilmente bisognerà inserire numerose pedine, in soccorso del Milan arrivano i prodotti del settore giovanile, uno dei quali è già presente in rosa. Parliamo infatti di Matteo Gabbia, centrale che ha già esordito in prima squadra e in Serie A, sapendo vincere una folta concorrenza in un reparto che, in estate, contava sui seguenti giocatori: Romagnoli, Musacchio, Caldara e Duarte, con l'ingresso di Kjaer a gennaio in sostituzione dell'ex Atalanta e Juventus. Il fatto che il Milan abbia lasciato aperte le porte a Caldara, non opponendosi alla sua volontà di tornare a Bergamo, fa capire come in casa rossonera si credesse di più su un profilo come Gabbia rispetto che ad un calciatore ormai ventiseienne (profumatamente stipendiato) e bisognoso di un rilancio progressivo. Il classe '99 forse non sarà ancora considerabile un titolarissimo, ma può assolutamente ricoprire il ruolo di terzo o quarto, con un risparmio importante a livello di ingaggio rispetto ai classici riempitivi di sorta.

RIENTRO A CENTROCAMPO? - Tommaso Pobega, in prestito al Pordenone in Serie B, si è fatto notare tra i prospetti più interessanti sul suolo italiano. Tuttomercatoweb lo ha piazzato al tredicesimo posto tra i migliori Under 21 italiani (al quattordicesimo c'è proprio Gabbia), merito di una stagione vissuta da protagonista in neroverde. In altri tempi probabilmente il ragazzo avrebbe necessitato di almeno un altro paio di stagioni di apprendistato, ma in questo preciso momento storico, con il Milan che si adopera ad acquisire suoi coetanei spesso strapagati, le chances per avere spazi in rossonero non sono affatto poche. Pobega potrebbe tranquillamente ricoprire il ruolo di quarto/quinto del centrocampo milanista, andando facilmente a rimpiazzare (almeno numericamente) il costosissimo Paquetà. Ricordiamo che il Milan dovrà elargire 200.000 euro al Pordenone come premio di valorizzazione (differenza tra riscatto e controriscatto), una cifra del tutto accessibile se pensiamo che a gennaio sono stati spesi 3.5 milioni per il prestito fino a giugno di Saelemaekers.