E anche Chukwueze risponde presente: con Okafor e Jovic una risorsa in più per Pioli

L'estate scorsa Samuel Chukwueze è stato il giocatore più pagato dal Milan nel mercato estivo. Questo dato, più tutto un bagaglio di aspettative che si era creato nel corso di una lunga trattativa con il Villarreal, aveva caricato un peso importante sulle spalle del calciatore nigeriano in vista della sua prima stagione con la maglia rossonera. Un peso che si è fatto sentire ma che, stando alle ultime prestazioni, forse si sta alleggerendo.

Nuovo Chukwu

Non si può dire che la prima parte di stagione di Samuel Chukwueze sia stata memorabile, probabilmente ne è consapevole anche lui. A parte gli squilli in Champions contro Borussia Dortmund e Newcastle, risultati poi estemporanei, il nigeriano ha fatto una fatica enorme a entrare negli schemi di Stefano Pioli e più in generale ad adattarsi al nuovo tipo di calcio. Ed è anche normale che sia così. Però si sa che il Milan, come ambiente, non aspetta ed è un bene vedere che nelle ultime settimane Chukwueze sta uscendo finalmente dal guscio. Prima della sosta, si è prodotto in un gran gol al volo contro il Verona che è risultato essere il suo primo in Serie A con il Milan. Al ritorno della pausa, passata a lavorare a Milanello, l'opportunità da titolare contro la Fiorentina: un'altra bella prestazione con Chukwu che è andato vicino al gol, è entrato nell'azione del primo gol e in generale sembrava più a suo agio nel contesto tattico rossonero. Una crescita tangibile che si spera possa essere un punto di partenza, riconosciuta anche da Pioli: "Sta bene da un po' di tempo, gli ha fatto bene il gol a Verona così come il non andare in nazionale, in modo da allenarsi con noi. Si è meritato stasera l'occasione, è un ragazzo che ha faticato all'inizio. Ci ha messo un po' di più dei compagni ad ambientarsi ma è un giocatore a tutti gli effetti importante per la squadra".

Opportunità

E' chiaro che ora Chukwueze avrà l'opportunità di continuare questa sua maturazione. E le occasioni fioccheranno perchè, specialmente in questo mese di aprile, gli impegni del Milan sono tanti e importanti. Da una parte ci sono i quarti di finale di Europa League contro la Roma che mettono in palio un posto nella semifinale della competizione; dall'altra ci sono il derby e la sfida alla Juve, importanti per il morale e per consolidare il secondo posto. A Pioli serviranno tutte le risorse a disposizione e se Chukwueze continua così può davvero essere una bella sorpresa per il finale di stagione. Un po' come lo sono stati, nel corso della stagione e ci si augura anche nei prossimi due mesi, sia Luka Jovic che Noah Okafor: sui dieci gol segnati dal serbo e dallo svizzero, sette sono risultati decisivi per il risultato finale. Se anche Chukwueze si iscrivesse con costanza alla lista dei subentranti risolutivi, sarebbe un grande plus per Pioli e per il Milan.