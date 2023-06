È derby di mercato! Milan e Inter si sfidano per Thuram e Frattesi: il punto

© foto di MilanNews

Si è acceso il derby di calciomercato tra Milan e Inter! I due club di Milano, infatti, stanno trattando gli stessi calciatori: Marcus Thuram, attaccante francese classe 1996 in scadenza con il Borussia Monchengladbach, e Davide Frattesi, centrocampista italiano classe 1999 che il Sassuolo valuta tra 40 milioni di euro.

Marcus Thuram

Il Milan, già da diverse settimane, è sul figlio di Lilian. Dopo aver superato la concorrenza di PSG e di Lipsia che, stando alle ultime notizie, si sarebbero ritirate dalla corsa al calciatore, gli ha proposto un contratto a circa 6 milioni di euro a stagione, a cui si aggiungerebbero, chiaramente, le commissioni per gli agenti più alte del solito a causa del passaggio a parametro zero. L'Inter, però, dopo aver perso Dzeko e considerando le difficoltà per il ritorno di Lukaku, è tornata su Thuram, inseguito già nella passata stagione, offrendogli un contratto da 5,5 milioni annui. Si attende la risposta del giocatore.



Davide Frattesi

Juventus, Milan, Roma, Inter e Lazio. Sono state tante le squadre in corsa per il centrocampista azzurro, ma, ad oggi, sembrano essere rimaste solo in due: le milanesi. L'Inter è in vantaggio, avendo cominciato la trattativa da tempo sulla base di 35 milioni cash più il cartellino di Mulattieri, ma non può chiuderla senza prima fare una cessione importante. Ed è qui che si è inserito il Milan, soprattutto dopo l'addio di Tonali: oggi ci sono stati contatti con il Sassuolo, anche se la richiesta di 40 milioni di Carnevali non può non essere messa in discussione.